离岛传奇盘源登场 坪洲旧戏院开价仅830万 荒废37年 见证数十年光影与变迁

近日拍卖场上出现了具故事性与发展潜力的盘源，位处坪洲的「坪洲戏院」旧址全幢物业，由黄开基拍卖行推出，开价仅830万，物业见证了离岛数十年光影与变迁，在沉睡近37年后，终于迎来公开竞投。

黄开基拍卖行发言人表示，坪洲圈仔街15号「远东发展坪洲大厦」全幢，总建筑面积达9760方呎，包括地下（1750方呎）、阁楼（1830方呎）、1楼（5080方呎）及2楼（1100方呎），以开拍价830万计算，呎价仅约850元，将于7月29日拍卖。

附带「太阳能」收益租约

值得留意的是，该物业属无契楼，并以「交吉」兼「连约」出售。物业主体部分将交吉交付，而「连约」部分则为设于建筑顶层的太阳能发电系统。根据天气情况与季节变化，该发电系统每月可带来约1.5万至1.8万的租金与发电收入，即时现金流回报。

在发展潜力方面，该地皮现时规划为「住宅（甲类）」用途。除了作为住宅外，其条款允许极广泛商业及社区用途。新买家可将物业改造为餐饮场所、医疗中心、学校、私人会所、展览厅或宗教活动场地等。对于有兴趣打造离岛文青地标、艺文空间或特色商业项目的投资者而言，提供极大发挥与想像空间。

坪洲戏院由香港富商邱德根拥有的远东发展有限公司设立，于1978年2月7日开幕。（《华侨日报》网上版截图）

从光影盛世到活化新生

这座楼高4层、拥有499个座位的戏院，由远东发展于1978年兴建及揭幕，曾是坪洲岛上唯一电影院，承载无数岛民的青春与集体回忆。虽然后来因离岛人口有限，仅营运9年便于1987年结业并一直荒废，2023年开始，业主积极将大堂廉租予街坊举办音乐会、市集及独立电影放映等文化活动，展现出强大的空间重塑潜力。

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