细价屋苑连录上车投资客承接 德福花园高层2房528万售

整体楼市气氛向好，购买力持续释放，细价屋苑如九龙湾德福花园、长沙湾悦雅、沙田第一城、屯门叠茵庭及海丽花园等，连环录上车客及投资者承接，并且以市价成交主导。

利嘉阁分行高级联席董事李嘉辉表示，九龙湾德福花园H座高层5室，面积约517方呎，属2房间隔，单位原以615万放售，议价后最终以528.8万成交，呎价约10228元，属于市价成交。买家为同区上车客，而业主于2004年斥资约166万购入上述单位，持货至今转售，帐面获利逾362万，期内单位升值近2.2倍。

九龙湾德福花园H座高层5室，面积约517方呎，属2房间隔，议价后以528.8万成交，呎价约10228元，属于市价成交。

中原分行资深分区营业经理萧俊邦表示，屯门叠茵庭9座低层G室，面积381方呎，2房间隔，原以500万放售，议价后以465万成交，呎价12205元，属市价水平。买家为同区上车客，而原业主于2023年以490万买入单位，持货约3年转售，帐面蚀让25万，但因期间一直有租金收入，整体计算实际可获利。

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悦雅1房连租约沽

与此同时，随着租金持续上扬，投资客亦加快入市步伐。中原分行高级分行经理任展雄表示，长沙湾悦雅低层C室，面积238方呎，采1房间隔，连租约以435万放售，直至近日租客迁出，最终以418万沽出，呎价17563元，成交价创今年新高。买家为长线投资者，见单位售价400多万，而且以单位市值租金每月约1.5万计算，租金回报有望达4厘以上，因此决定入市。据了解，原业主于2018年以约472.8万购入单位，持货逾8年转售，帐面蚀让54.8万，期内单位跌价12%。

祥益高级客户经理陈秀春表示，屯门海丽花园2座低层A室，面积452方呎，最新以363.8万易手，呎价约8049元，属市场价成交。买家为区内投资者，因单位只需缴付100元印花税，而且以单位现时市值租金每月约1万计算，租金回报率达3.3厘，因此决定购入作收租用途。

利嘉阁分行首席联席董事何亿侬表示，沙田第一城5期48座高层E室，面积约284方呎，最新获外区投资客以438万承接，呎价约15423元，属市价水平，若按单位现时市值租金每月约1.5万计算，租金回报率约4.1厘。原业主于2014年以约365万买入单位，帐面获利约73万或升值约20%。

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