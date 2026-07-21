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ONE STANLEY洋房逾1.51亿沽 呎价约4.5万元

楼市动向
更新时间：10:10 2026-07-21 HKT
发布时间：10:10 2026-07-21 HKT

豪宅新盘大手交投不绝，赤柱超级豪宅ONE STANLEY昨以逾1.51亿售出1座洋房；马鞍山泓碧1间洋房由现时租客以1亿买入。

呎价45288元连车位售出

建灏地产集团投资及销售部董事郑智荣表示，旗下ONE STANLEY 11号洋房透过招标形式以逾1.51亿连车位售出，呎价达45288元。

ONE STANLEY 11号洋房透过招标形式以逾1.51亿连车位售出，呎价达45288元。
ONE STANLEY 11号洋房透过招标形式以逾1.51亿连车位售出，呎价达45288元。

洋房面积3336方呎，属4房4套连前后花园及天台间隔，花园面积680方呎，天台面积737方呎。据悉新买家为企业家，经常在全球工作，多年来以数十万租住九龙豪宅的洋房。

郑智荣续指，项目至今已售出50伙，总成交金额逾54亿。集团看好豪宅后市，预计今年豪宅楼价升幅15%至20%，并计划于9月再度提升项目单位内部指引价。

泓碧8号屋成交价1亿

碧桂园牵头发展的马鞍山泓碧新近售出8号屋，面积3336方呎，4房4套间隔，附连1558方呎花园、447方呎天台和421方呎平台等，单位连3车位以1亿成交，呎价29976元。

值得一提的是，根据成交纪录册，买家为8号屋的现有住客，可获楼价4.25%、即425万印花税现金回赠，该成交将于明年1月13日完成交易。

相关文章：天玺．海4房近7,100万元沽

 

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