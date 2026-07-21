Ken Sir吕宇健再沽荃湾中心获利 两房15个月炒贵超3成 两年累沽10伙帐赚逾1130万

资深投资者吕宇健（Ken Sir）去年连番买入有「炒家天堂」之称的荃湾中心，市场消息指，最新以400万元沽出荃湾中心一伙高层两房户，成交呎价12,345元，较2025年4月份买入价298万元，帐面大幅升值约34.2%。

单位翻新后转售

美联物业分行高级分区营业经理钟家豪表示，是次成交为荃湾中心5座高层E室单位，实用面积324方呎，属两房间隔， 新近以400万元沽出，呎价约12,345元。

即睇荃湾中心5座高层E室：

据了解，原业主吕宇健于2025年4月以298万元购入上述单位，其后进行翻新，持货约15个月，现转手帐面赚102万元，单位升值约34.2%。

至于新买家为本地上车客，因看中单位附设全新装修，加上望正南望开扬荃湾市街景，遂决定购入自住。

368万沽荃湾中心一房 两个月赚近四成

另外，市场消息指，Ken Sir又以368万元沽出荃湾中心17座太原楼中层C室，实用面积约329方呎，一房间隔，呎价约11,185元。资料显示，原业主Ken Sir于今年4月下旬以263.8万元购入上址，持货仅约2个月转售，帐面获利104.2万元，单位期内升值约39.5%。

两年沽出10伙全数获利

翻查往绩显示，Ken Sir活跃于香港楼市及热衷短线投资，去年起大举入市荃景围一带的上车屋苑，共购买约11个单位，成交价普遍徘徊约300万元。连同上述成交，已沽出10伙，并全数获利，合共帐面获利约1,139万元。

Ken Sir曾向《星岛头条》表示，预计细价楼交投将会越来越旺，转手率将大幅上升，若单位较银行估价低水10％便会购入短炒。

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