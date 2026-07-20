天泷4房大宅4790万沽 南首连录成交

新盘销情持续，恒基物业代理董事及营业（二）部总经理韩家辉表示，部门旗下的启德天泷及九龙城南首都录成交，售出的2伙共套现约5700万，其中启德天泷4房大宅以4790万成交。

韩家辉说，启德天泷自推出以来反应热烈，一直备受追捧，新售出1座12楼B室，面积1258方呎，为4房2套间隔，成交价4790万，成交呎价38076元。项目推出至今全盘累售308伙，连车位合共套现约128.5亿。

南首连续3日录得成交

南首售出27楼A7室，面积262方呎，成交价$617.4万元 ，成交呎价23,565元。

同系九龙城南首连续3日录得成交，套现逾2133万元，今日售出27楼A7室，面积262方呎，成交价$617.4万元 ，成交呎价23,565元。南首全盘累售305伙，占可供发售单位98%，套现约16.5亿元。

海日湾连售2伙

亿京旗下大埔白石角海日湾近日销情加快，今日连售2伙，套现6455.7万，其中Court A的1座1楼A室，为面积1597方呎的4房2套单位，以3454.2万成交，呎价约21629元；同日另售出相邻的Court A 1座1楼B室，面积1411方呎，属于3房1套间隔，以3001.5万售出，呎价约21272元。市场消息指，两个单位由同一组买家购入。

大埔白石角海日湾昨日连售2伙，共套现6455.7万。

受到政府落实白石角港铁站新选址带动，海日湾及海日湾II本月交投趋增，本月至今已售出约20伙，套现超过4.64亿。

启德海湾获大手购2伙

嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾2期据悉亦有大手客入市，一组买家斥资2227.8万购入2伙2房单位，其中1C座3楼C室，面积550方呎，2房连储物房户型，以1178万售出，呎价21418元；以及1C座3楼B室，面积486方呎，为2房连梗厨设计，成交价1049.8万，呎价约21601元。

新世界与远东合作发展的启德栢蔚森II今日亦添成交，单位为3座22楼K室，面积393方呎，属2房间隔，单位以961.2万售出，呎价24458元。整个栢蔚森系列本月成交不俗，迄今已售出10伙，套现超过8100万。