「幸福北都」不能只有创科与住宅｜霍启刚

上期专栏谈到，有议员倡议在北部都会区先行先试，提高公私营房屋的单位面积和人均居住面积，让港人「住大啲、住好啲」。但亦有人担心，有关做法可能导致公屋轮候时间延长、居屋中签比率下降和单位售价上升，对渴望「上楼」或「上车」的家庭未必有利。再者，通过提高地积比率来增加居住楼面，也可能会令楼宇越起越密、加重交通负荷、减少公共及绿化空间，以至影响到各类社区配套的提供，包括笔者最关注的文化及体育设施。

笔者早前出席由理工大学举办的「北都未来论坛」，与来自不同界别的专家就「美丽北都」进行分享。大家都认同开发北都的主要目的为发展创科产业和增加房屋供应，但要做到真正宜居、宜业、宜学、宜游的「美丽北都」或「幸福北都」，不能只有创科企业和住宅单位。

「文明基建」成新趋势

近年落成的西九文化区。

北都发展的「基建先行」原则，所指的基建不应只包括硬建设，充足和多元化的文娱康体软硬件，也是作为现代化都会区所必备的「文明基建」。否则不单区内居民的幸福感会大打折扣，也难以吸引更多创科人才与企业落户。近年落成的西九文化区及启德体育园，对香港的文体产业发展，还有旅游、经济和民生带来的效益也是有目共睹。

此北都毗邻深圳，在规划文体设施以至其他生活配套时，不能单纯计算区内有多少人口，而不理会在大湾区生活的港人以至访港内地旅客的服务需求。两地政府亦要避免过度重复建设，互相「抢客」。这正是国家「十五五」规划所强调的「深化区域协同发展」。

霍启刚

立法会体育、演艺、文化及出版界议员

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