地监局推新消费者教育网站 涵盖四大主题 提供买卖或租赁物业实用贴士
更新时间：14:17 2026-07-20 HKT
发布时间：14:17 2026-07-20 HKT
发布时间：14:17 2026-07-20 HKT
地产代理监管局今推出革新的消费者教育网站，向公众提供有关在香港买卖及租赁物业的实用提示。
监管局主席萧泽宇表示，物业交易通常涉及巨额资金，任何闪失都可能带来严重财务后果。不同物业可能牵涉不同状况，令这些交易变得复杂。监管局一直鼓励消费者在进行物业交易时委托持牌地产代理，其执业受监管局规管。此外应深入了解自己权利与责任。
他续指，监管局全面革新的消费者教育网站采用了「以用家为本」的方针，围绕四个主题，分别是「我想租住宅」、「我想买住宅」、「我想出租住宅」及「我想出售住宅」，属多年来涉及最多查询及投诉的类型。
监管局鼓励公众于机构网站查核地产代理牌照，以确认提供服务人士是否持有监管局发出的牌照，并重申未领有效牌照在港从事，及雇用无牌人士在港从事地产代理工作，均属违法。
从中国内地来港的学生及专业人士，可能不熟悉香港的物业交易程序而容易堕入骗局。因此，监管局亦会向中国内地公众推广此网站。
新网站支援桌上电脑及流动装置，界面简洁、易于浏览，并设有繁体中文、简体中文及英文版本。
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