帝盛完成向京东出售Silka Seaview学生宿舍 续签3年管理合约

远东发展（035）旗下帝盛酒店公布，已于7月17日完成向京东（9618）旗下附属公司出售位于油麻地的Silka Seaview学生宿舍物业，帝盛将继续以3年管理合约为该物业提供管理服务。

料强化资产负债表

集团表示，是次出售预计带来可观净现金收益，将进一步强化资产负债表，并支持集团以轻资产模式推动未来增长，包括与机构投资者共同投资的机会。

帝盛酒店集团主席兼执行董事邱咏筠指出，帝盛目前于香港、马来西亚及新加坡均管理学生宿舍业务，很高兴能与京东就此项目建立合作。她指，深明优质住宿环境对学生成长的重要性，期待双方的合作为学生及社区带来实质及有意义的效益。

远东发展月初发公告指，与京东旗下JD Fabulous订立买卖协议，以7.5亿元出售持有物业的捷彩公司全部已发行股份。该物业前身为油麻地海景丝丽酒店，一直将客房转换为学生宿舍单位。交易完成后，物业转换为学生宿舍营运，预期全面转换将于下半年完成。