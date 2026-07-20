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白石角交投气氛向好 上车客399万购海日湾II开放式户 呎价1.64万

楼市动向
更新时间：10:58 2026-07-20 HKT
发布时间：10:58 2026-07-20 HKT

中原资深区域营业经理赖思沛表示，大埔白石角区近期受利好消息带动，交投气氛向好，区内的海日湾II 6座中层B室，面积243平方呎，开放式间隔，议价后以399万沽出，呎价约16420元。新买家为上车客，购入单位自用。

据了解，原业主于2019年以422万购入上址，持货7年，现沽货帐面蚀23万离场，单位期内贬值5.5%。

相关文章：白石角站｜受惠铁路效应 海日湾II单日连售5伙 天台特色户1966万沽

海日湾II 6座中层B室，议价后以399万沽出，呎价约16420元。
海日湾II 6座中层B室，议价后以399万沽出，呎价约16420元。

首置客820万购KOKO MARE

利嘉阁首席联席董事万达人称，蓝田KOKO MARE 9座中层J室，面积约489方呎，采2房连开放式厨房间隔，由首置客议价后以820万成交，呎价约16769元。

祥益区域董事黄庆德说，屯门新围苑录区内首置客入市个案，屋苑B座低层8室，面积401方呎，2房间隔，买家表示熟悉区内环境，而且有亲友居于邻近屋苑，方便照应，以305万（自由市场价）「即睇即买」作自住之用，呎价7606元。

据了解，原业主于2024年以约300万（自由市场价）购入单位，是次转手帐面获利5万，预料扣除使费平手离场。

鲗鱼涌惠安苑980万易手

另有市民「租转买」晋身业主行列，中原分行经理梁嘉骏表示，鲗鱼涌惠安苑F座高层4室成交，单位面积894方呎，采3房1套间隔，最新以980万成交，呎价10962元。

梁嘉骏表示，新买家为租客，眼见楼市好转，遂加快入市步伐「由租转买」。

原业主1993年以238万购入单位，持货33年，是次转手帐面获利742万，单位升值3.1倍。

此外，市场更录得高市价成交，中原副区域营业经理张镇邦表示，将军澳新都城2期3座中层A室，面积441方呎，2房间隔，业主叫价660万，在多组买家洽购下，最后抢高30万以690万闪电成交，呎价15646元，较日前同类成交贵约3%。

据了解，原业主于1999年2月以211万购入单位，单位27年间升值479万或2.3倍。

相关文章：白石角站落实 业主即反价5% 代理料区内楼价升一成 1房月租逼近1.7万

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