中环云明行成交呎价5500元 苏豪区特色商厦较六年前疫市时低近70%

过往楼市畅旺时，想购买物色中环苏豪区商厦单位绝不容易，区内优质商厦规模普遍较为「迷你」，且多由业主自用或有稳定租客长期承租，盘源罕有。然而今时不同往日，区内别具特色的商厦「云明行」，最近录一宗罕见买卖，一个约2000方呎全层单位，成交呎价低见5500元，较6年前疫市时还要低近70%。

上址为云明行17楼全层单位(A室及B室)，建筑面积共约2000方呎，以1100万易手，呎价低见5500元，属近20年来新低。云明行以往「神龙见首不见尾」，买卖极少，对上一宗成交竟然要追溯至2020年12月，该厦16楼B室，建筑面积约1000方呎，以1800万易手，成交呎价高达1.8万，当时是全民戴口罩的抗疫时间，价格居然企得硬净，最新成交则下跌接近70%，幅度相当夸张。

中环云明行17楼全层单位，以1100万易手，呎价低见5500元。

原业主沙士后「低捞」有钱赚

虽然比较高位「大折让」卖楼，不过，原业主早于2004年1月(2003年沙士后不久)以235万购入，持货22年帐面获利865万，仍然升值3.5倍。根据差估署数据，全港写字楼价格从2004年至今平均大约只升了1.4倍，这位业主凭着「3.5倍」的战绩，轻松跑赢同行。

云明行建于1978年，楼高23层，位于云咸街46号及48号，亦是一幢隐藏版的「中环食堂」及潮流据点，汇聚画廊、健身室及陈列室，1 楼还进驻了获米芝莲推介的正宗印度高级餐厅，另有一间极具特色的火锅店。

提供办公室及半零售单位

大厦距离中环港铁站步行约7分钟，该厦总建筑面积约4.4万方呎，提供办公室、半零售及餐饮的单位。

在苏豪区工作，堪称是Work-Life Balance天花板体验，没有传统金融区令人窒息的高压感，只有满满异国风情。

午餐不是连锁快餐或茶餐厅，而是多国菜供选择，下楼走几步就是大馆和PMQ元创方，附近有壁画街，小街道藏着艺术画廊、独立买手店，迎面走来世界各地潮人。