尖沙咀嘉兰围新商厦拆售 两代业主惊陷「双输」

在地产界，时机错误往往要付出天文数字代价。尖沙咀嘉兰围3号最近上演「地产接力赛」，当年的旧楼地盘如今已摇身一变成为全新银座式商厦。虽然业主近日将大楼拆售，并以3318万火速沽出19楼全层，但这场接力赛背后，没有赢家，只有两代业主双双输钱的无情现实。

邓成波家族幸好早甩手

该项目前世今生令人唏嘘，「舖王」邓成波早年大费周章并购旧楼并申请强拍，好不容易将地盘拼凑完整，在邓成波离世后约两个月后沽货，虽然输钱，幸好甩手甩得早。

尖沙咀嘉兰围3号拆售，回看两代业主都离不过市况，输钱离场。

接手业主迎来疯狂加息年代

在2021年7月，邓家以3.85亿将物业转手，接棒的新业主，非但没有捡到便宜货，反而跌入成本陷阱，新业主当时购入的楼面呎价高达8750元，除了支付建筑成本，更迎来全球疯狂加息年代。

现时，该厦19楼全层以3318万售，呎价仅约1.3万，此价格是「卖一呎、蚀一呎」价格。目前，该厦推售中的12楼，意向呎价更低至1.1万，即使是20楼连平台特色户，意向呎价亦只是1.4万。除非后市突然有惊喜，否则难于扭转「输」的局面。

前人辛苦开路，最终输钱离场，后人满怀希望接棒起楼，结果被成本与市道双重夹击，该幢嘉兰围新商厦变身记，成为近年核心区商厦「双输」教材。

相关文章：邓成波家族3.85亿沽尖沙嘴嘉兰围地盘

