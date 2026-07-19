暑期租赁市场表现强劲 港大学生每月1.9万租尚逸

近期本港租赁市场表现强劲，吸引不少学生及用家趁暑假出动租楼，利嘉阁分行高级经理凌健朗称，西营盘尚逸低层C室，面积约215方呎，采开放式间隔，外望开扬城市景及部分海景，业主每月叫价2万放租，获港大学生，议价后以1.9万承租，呎租约88元。据悉，业主于2024年以约422.7万一手购入单位，现享租金回报约5.4厘。

西半山The Richmond中层1.65万租出

中原分行高级资深分区营业经理谭嘉良指，西半山The Richmond中层C室，面积206方呎，采开放式间隔，向东北方，景观开扬，最新以1.65万租出，呎租80元。据了解，新租客为专才，心仪半山地段，同时能快速到达核心商业区，认为单位合适即决定承租。

华都花园连天台特色户月租1.35万

祥益区域董事袁思贤表示，屯门华都花园一个连天台特色户，面积404方呎，获区外客垂青。租客钟情单位附设天台，可使用空间增加，加上内笼企理，而且屋苑附近有交通工具可直达工作地点，上述租客遂便决定「即睇即租」，以月租1.35万承租单位，呎租33元。

祥益地产执行董事盘嘉茵说，屯门迈亚美海湾1座中层G室，面积398方呎的2房户，单位内笼企理附部分家具，双方考虑到租期配合，经议价后获区内租客以1.08万承租，呎租27元。



