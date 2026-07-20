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上半年港楼「价量齐升」 银行争取楼按客源态度积极 注入健康动力助楼市发展｜曹德明

楼市动向
更新时间：06:00 2026-07-20 HKT
发布时间：06:00 2026-07-20 HKT

上半年整体住宅物业呈现「价量齐升」的良好格局，按揭市场表现亦同样理想，银行对住宅按揭业务的态度转趋积极，不断推出各类按揭计划及调整优惠以争取客源，为楼市后续发展注入健康动力。笔者从以下5个方向概括上半年楼按市场：

1. 住宅按揭宗数及金额创四年新高

上半年住宅市场交投畅旺，带动按揭数字同步上升。根据金管局数据，首5个月新取用住宅按揭贷款宗数及金额累计录得22,296宗及1,112.78亿元，较去年同期增加4,588宗(25.9%)及288.55亿元(35%)，均创近四年的同期新高。

另外，根据经络按揭综合土地注册处资料显示，上半年现楼按揭登记累计录得41,707宗，较去年同期增加12,822宗(44.4%)，创近四年的同期新高；楼花按揭登记则稍显逊色，上半年累计录得2,874宗，较去年同期减少315宗(9.9%)。

2. 大型银行按揭市占率攀升至三年新高

住宅市场「价量齐升」，银行对按揭业务的态度亦转趋积极，其中大型银行更为进取，透过推出低息定息按揭计划，及加码相关优惠如按揭现金回赠等策略，吸引优质客户。六月份四大银行现楼按揭市占率更攀升至78%，创三年新高。

3. 港美息口维持不变 H按业主仍以封顶息率供楼

上半年美联储维持基准利率不变，香港银行同样保持最优惠利率不变，银行体系总结余一直徘徊在约540亿港元水平，一个月拆息大部分时间介乎2厘至3厘之间，H按业主暂时仍需以封顶息率3.25厘供楼。

4. 按揭保险宗数及金额均创十年新低

现时购买任何物业均无需透过按揭保险计划，可申请高达七成按揭，按保需求亦持续下降。根据香港按揭证券有限公司资料显示，首半年新取用按保贷款宗数及金额累计录得2,957宗及155.24亿元，比去年同期减少526宗(15.1%)及19.33亿元(11.1%)，均创近十年的同期新低。

5. 负资产宗数及金额创十个季度新低

楼价持续攀升，负资产个案亦显著减少。根据金管局数据，首季负资产个案及金额分别录得11,424宗及550.37亿元，较去年第四季减少9,880宗(46.4%)及503.97亿元(47.8%)，均创近十个季度新低。

曹德明
经络按揭转介首席副总裁

 

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