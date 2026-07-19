阳光花园单号屋银主盘 索价4300万推拍低估值50%

忠诚拍卖行发言人表示，山顶加列山道48号阳光花园单号洋房，属银主盘，面积1,690方呎，附连174方呎平台、301方呎天台及1,237方呎花园，开拍价4,300万元，较市场估价8,600万低4,300万元或50%，呎价约25,444元，将于下周三（29日）拍卖，同场共有约26项物业可供竞投。

翻查资料，上述银主盘去年曾开价9,000万元推拍，其后先后调低至逾8,000万元、7,000万及6,000万元仍未能拍出，现再度劈价至4,300万元推拍，短短逾半年，该单位累减4,700万元或52%。

阳光花园：

柏峦2期柏逸开拍价280万

黄开基拍卖行发言人表示，元朗柏峦2期柏逸2座地下一个单位，面积348方呎，间隔为1房，附连55方呎花园，业主于2022年以530万元在二手市场购入，近年先后将物业抵押，向银行及信贷贷款，最终无力偿贷，单位沦为银主盘，开拍价280万元，较银行估价370万元低90万元或24%，呎价约8,046元，将于下周三（29日）拍卖，同场共有约30项物业可供竞投。

宝利大厦银主盘240万 呎价7038元

环亚拍卖行发言人指，鲗鱼涌宝利大厦6楼一个面积341方呎单位，该单位曾于2008年以108万元成交，买家近年先后三次将物业抵押借贷，向财务机构贷款，最终单位沦为银主盘，以240万元推出拍卖，呎价7,038元，将于本周二（21日）拍卖，同场共有约57项物业可供竞投。

柏峦2期柏逸及宝利大厦：