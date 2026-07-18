元朗两地建约5893伙获通过 新地米埔建2322伙最瞩目

规划署早前就《米埔及锦绣花园分区计划大纲图》提出多项修订，主要区内2幅改划用地共建5893伙私宅，包括新地元朗米埔锦壆路商住项目将建2322伙，以及橡树和生围项目增密度建3571伙。城规会日前接获约3份反对申述，昨审议后决定不接纳，意味有关改划将会维持原有修订建议。

城规会在为期2个月法定展示期内，合共收到5份申述，当中2份属反对申述，及1份提出的负面意见，在日前规划署拒绝接纳，认为不应顺应申述而修订大纲图，城规会昨日审议后决定不接纳上述反对申述，意味有关改划将会维持原有修订建议。而且该图则连同其《注释》及《说明书》适合根据条例第8条，呈交行政长官会同行政会议核准。

规划署日前指，上述修订上旨在落实已获城规会同意改划申请，以作拟议住宅发展连商业用途，并辟设交通停车处、政府、机构及社区设施和开放予公众使用的休憩用地。申请人已进行不同技术评估，确保在落实拟议缓解和设计措施后，拟议发展在视觉、生态及排水等方面均属可接受。

伙数较旧方案减少16%

修订主要涉及新地持有的元朗米埔锦壆路、邻近锦绣花园一幅住宅地早年申建2771伙遭拒后，去年初卷土重来递交新方案，缩减发展密度等，并建10幢住宅及3幢商业设的综合项目，合共提供2322伙，较旧方案减少16%。

项目地盘面积约70.71万方呎，包括994方呎政府土地，住宅部分以地积比约1.5倍发展，获批建10幢楼高14至16层分层住宅，合共提供2322伙，平均每伙单位面积约456方呎，估计可容纳约6270人口，可建总楼面约106.06万方呎。非住宅部分亦以地积比约0.5倍发展，以建3幢2层高商业及政府、机构或社区设施，另有3幢1至2层高会所，涉及非住宅楼面约6.13万方呎。换言之，整个项目可建总楼面约112.19万方呎。

和生围项目提供3571伙

另一个项目为曾由恒大持有、2022年初被橡树资本（Oaktree Capital）接管的元朗和生围项目，去年初向城规会提交新方案，大幅增加密度发展，建175幢大型住宅群，以提供3571伙，对比2024年获批方案增加3.5倍，可建总楼面约290.25万方呎。

项目地盘面积约223.26万方呎，地积比率由现时0.4倍，申请增加至1.3倍，物业高度由最高6层，增加至不多于10层，另设一层地库，以发展128幢楼高3层洋房，以及47幢楼高6至10层的分层住宅，提供3571伙，平均单位面积约802方呎，涉及可建总楼面约286.16万方呎，估计整个项目住客数目9998人。

另有4幢2层高会所、1幢4层高提供100个床位的安老院，非住用楼面涉及有4.09万方呎。项目另有2782个停车位。整个项目将分为6期发展，料2031年全部落成。

