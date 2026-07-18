Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗两地建约5893伙获通过 新地米埔建2322伙最瞩目

楼市动向
更新时间：16:02 2026-07-18 HKT
发布时间：16:02 2026-07-18 HKT

规划署早前就《米埔及锦绣花园分区计划大纲图》提出多项修订，主要区内2幅改划用地共建5893伙私宅，包括新地元朗米埔锦壆路商住项目将建2322伙，以及橡树和生围项目增密度建3571伙。城规会日前接获约3份反对申述，昨审议后决定不接纳，意味有关改划将会维持原有修订建议。

城规会在为期2个月法定展示期内，合共收到5份申述，当中2份属反对申述，及1份提出的负面意见，在日前规划署拒绝接纳，认为不应顺应申述而修订大纲图，城规会昨日审议后决定不接纳上述反对申述，意味有关改划将会维持原有修订建议。而且该图则连同其《注释》及《说明书》适合根据条例第8条，呈交行政长官会同行政会议核准。

规划署日前指，上述修订上旨在落实已获城规会同意改划申请，以作拟议住宅发展连商业用途，并辟设交通停车处、政府、机构及社区设施和开放予公众使用的休憩用地。申请人已进行不同技术评估，确保在落实拟议缓解和设计措施后，拟议发展在视觉、生态及排水等方面均属可接受。

伙数较旧方案减少16%

修订主要涉及新地持有的元朗米埔锦壆路、邻近锦绣花园一幅住宅地早年申建2771伙遭拒后，去年初卷土重来递交新方案，缩减发展密度等，并建10幢住宅及3幢商业设的综合项目，合共提供2322伙，较旧方案减少16%。

项目地盘面积约70.71万方呎，包括994方呎政府土地，住宅部分以地积比约1.5倍发展，获批建10幢楼高14至16层分层住宅，合共提供2322伙，平均每伙单位面积约456方呎，估计可容纳约6270人口，可建总楼面约106.06万方呎。非住宅部分亦以地积比约0.5倍发展，以建3幢2层高商业及政府、机构或社区设施，另有3幢1至2层高会所，涉及非住宅楼面约6.13万方呎。换言之，整个项目可建总楼面约112.19万方呎。

和生围项目提供3571伙

另一个项目为曾由恒大持有、2022年初被橡树资本（Oaktree Capital）接管的元朗和生围项目，去年初向城规会提交新方案，大幅增加密度发展，建175幢大型住宅群，以提供3571伙，对比2024年获批方案增加3.5倍，可建总楼面约290.25万方呎。

项目地盘面积约223.26万方呎，地积比率由现时0.4倍，申请增加至1.3倍，物业高度由最高6层，增加至不多于10层，另设一层地库，以发展128幢楼高3层洋房，以及47幢楼高6至10层的分层住宅，提供3571伙，平均单位面积约802方呎，涉及可建总楼面约286.16万方呎，估计整个项目住客数目9998人。

另有4幢2层高会所、1幢4层高提供100个床位的安老院，非住用楼面涉及有4.09万方呎。项目另有2782个停车位。整个项目将分为6期发展，料2031年全部落成。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
影视圈
6小时前
星岛申诉王 | 鲛鱼成钓鱼界大热 实测1小时收获
02:34
星岛申诉王 | 鲛鱼成钓鱼界大热 实测1小时收获
申诉热话
8小时前
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
时事热话
2026-07-17 11:31 HKT
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
投资理财
2026-07-17 17:10 HKT
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
家居装修
11小时前
70岁米雪饭局疑被男子闻发、搭肩「抽水」？ 受访还原互动过程：我唔系弱质女流
70岁米雪饭局疑被男子闻发、搭肩「抽水」？ 受访还原互动过程：我唔系弱质女流
影视圈
7小时前
重酬！ 急求在日港人代领漏低行李回港 网民忧暗藏恐怖「替死鬼」陷阱：重酬定重囚？｜Juicy叮
重酬！ 急求在日港人代领漏低行李回港 网民忧暗藏恐怖「替死鬼」陷阱：重酬定重囚？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
嘉例川之汤有小童浸温泉失踪。かれい川の汤
01:39
鹿儿岛5岁童浸温泉失踪近1个月 终寻获遗体 父母当场泪崩
即时国际
8小时前
公屋市区派楼竟有「宿命循环」？ 两申请者惊人巧合互换一派二派 连中港岛九龙近50年旧楼｜Juicy叮
公屋市区派楼竟有「宿命循环」？ 两申请者惊人巧合互换一派二派 连中港岛九龙近50年旧楼｜Juicy叮
时事热话
6小时前