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中原计划扩展学生宿位 今年首阶段料提供近2000个

楼市动向
更新时间：15:51 2026-07-17 HKT
发布时间：15:51 2026-07-17 HKT

政府大力推动「留学香港」品牌见效，租楼需求持续增加。中原投资今日与中旅社签署合作协议，推出赴港学生安居成长服务，为内地留学生提供多元化帮助。今年首阶段预计提供近2,000个优质宿位，3年内计划拓展至6,000个，覆盖全港主要高校片区。

中原集团创办人施永青表示，香港教育产业条件优良，具国际排名，同时亦见有国际知名教授，吸引内地及海外留学生注意，加上受现时环球大环境刺激及中国经济增长情况下，预期未来留学生比例会继续上升。

施永青续指，目前集团正洽询多个潜在学生宿舍项目，不过因为现时业主叫价高，因此「未叫糊」。而洽询物业亦包括乙级写字楼，不过由于改装成本较高，且装修需时对比酒店更长，因此目前先以酒掂等为主。

施永青降楼价全年升幅预测至15%

至于对楼市看法，施永青表示早前预测今年全年楼市可升20%，不过近期则下调至15%，不过认为上半年楼价已升约10%，因此认为先前预测属合理范围。

而近期楼价影响因素主要因楼价走势过急，早前买家仍有意追价入市，不过随著发展商提价推盘，远超投资客预期及经济发展速度，因此买家入市步伐亦有所放缓。另外近期油价上行导致美国联储局加息意欲增加，并且「北水南下」现阻力，导致楼价升幅放缓。不过认为地缘政治不会再恶化，而内地资金限制属短期影响，因此长远认为目前情况属「升得快，要唞唞」。

中原投资总裁叶明慧指，集团旗下学生公寓营运服务品牌壹社于今年预计运营近2,000个优质宿位，3年内计划拓展至6,000个，覆盖全港主要高校片区。现时6,000个宿位属小目标，未来正有更多新供应以应对强劲需求。

中旅集团旅行服务公司副总经理兼香港中旅社总经理吴明源提到，香港中旅社拥有完善内地管道与跨境服务体系。是次与中原投资联手合作，以学生安居为切入点，延伸全周期成长服务，是央企践行社会责任、联通内地与香港的重要举措，旨在打造规范化、高品质的青年服务体系，让学生及家长放心。

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