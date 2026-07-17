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市建局旺角花墟项目申宽15%地积比 兴建1080伙

楼市动向
更新时间：15:33 2026-07-17 HKT
发布时间：15:33 2026-07-17 HKT

市建局旺角洗衣街/花墟道发展计划，最新就毗邻界限街游乐场地盘向城规会申请增加大约15%地积比限制至7.5倍发展，以提供1,080伙住宅单位，可建总楼面约57.88万方呎。

市建局指，鉴于当前市场需要和办公室供应过剩，该局已检讨发展计划，建议增加地盘B支区（1）的最大住用总楼面，以优化发展灵活性。是否规划申请将地盘B支区（1）的住用地积比率由6.5倍增至7.5倍，最大住用总楼面由50.17万方呎，略为放宽至57.88万方呎，而整体总楼面及建筑物高度限制则维持不变，为69.46万方呎，及主水平基准以上150米。

该部分的建筑物高度限制，维持主水平基准以上130至150米不变，兴建3幢楼高31至41层楼宇，其中2幢建于5层基座商场之上，另1幢设有9层酒店，及空中花园各住宅楼层。

随著住用总楼面变更，地盘B的非住用地积比率1.5倍，可建总楼面约21.22万方呎，有关楼面仍可为地面零售活动提供足够零售楼面，从而营造具活力街道面貌，为现有花墟注入活力及供持续发展。

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