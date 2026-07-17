吴根海1.65亿沽远金全层 持货18年仅升值7%

资深投资者吴根海早前沽售金钟指标甲厦远东金融中心9楼全层单位，根据土地注册处资料显示，作价约1.6524亿，呎价约1.53万，原业主持货约18年，帐面仅获利约1124万，升值约7%。

呎价1.53万近期新低

远东金融中心9楼全层，面积约10800平方呎，属同区罕有全层放售，以作价约1.65亿计算，呎价约1.53万，以交吉形式交易。新买家料为Compass Offices或有关人士，购入作投资用途。

今番成交呎价仅1.53万，属近期新低。由于该单位属物业低层，景观不及高层单位开扬，呎价亦相对受压。资料显示，对比该厦47楼03至04室，面积约4359方呎，早前以约1.12亿成交，呎价约25694元，9楼明显低约40%。

持货18年仅升值7%

该9楼全层由资深投资者吴根海持有，于2008年以约1.54亿购入。2024年底以约2.7亿放售后多次减价，至今年初已减至逾1.9亿，最终以约1.6524亿沽出，累减幅度近40%。原业主持货约18年帐面获利约1124万，期内升值约7%。

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