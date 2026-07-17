长沙湾甲厦三单位3770万易手 「内地AI独角兽」租转买 办公空间暴涨近3倍

落成仅数年的长沙湾甲厦南商金融创新中心录瞩目买卖，一间内地AI独角兽，原本毫不起眼地租用该厦一个1400方呎单位，随着业务扩张，最新「霸气」购入一个近5000方呎单位自用，作价3770万，办公空间暴涨近3倍。

呎价7647元「更上两层楼」

中原（工商舖）工商部董事刘重兴表示，长沙湾荔枝角道888号南商金融创新中心17楼A2、A3及A5室，总建筑面积约4930方呎。以成交价约3770万计算，呎价仅约7647元，相比该厦高峰期每呎逾万元，亲民得多。

新买家为内地人工智能界巨头「小牛互联科技」，2015年成立，专攻海外游戏及移动互联网产品，在全球200多个国家和地区疯狂吸粉，累计用户逾五亿人次。

小牛互联原本只是该幢大厦15楼「租客」，承租一个约1400多方呎办公室，随着全球用户像滚雪球般滚大，加上眼见商厦造价大跌，此「AI独角兽」不再做楼奴，一口气买下17楼三个相连单位，作价3770万，不但更上两层楼，景观更开扬，写字楼空间瞬间暴涨近3倍。

刘氏补充，该厦由新世界发展及管理，用家包括南洋商业银行、富通保险、香港大学专业进修学院等实力机构，商业气氛浓厚。大厦距离荔枝角港铁站只需步行3分钟。

投资大户「切件」拆售套现

17楼原业主是区内知名投资大户，当年一口气向发展商扫下17、22、23、26及27全层楼面，眼见近期市场交投趋活，决定将物业「切件」拆售套现。率先以17楼全层来「测试水温」，分拆成19个单位，由小牛互联科技送来「开门红」。目前，该层余下单位仍以意向呎价8000至8500元放售，放租呎价则约25元。

刘氏分析，长沙湾近年迎来多个全新工商项目相继落成，包括永康街83号、琼林街83号及江博士中心等，然而在发展商维持「一手低价去货」战略下，二手呎价持续受压，不过「危中有机」，对实力用家是「低吸」好机会。