恒基5.8亿统一红磡旧楼业权 历时16年完成必嘉坊版图 最快2031年落成

红磡黄埔街一带再有新发展，由恒基并购约16年的同区最后一幢旧楼，今以底价5.8亿成功统一业权发展，相当于每呎楼面地价约7981元；料为必嘉坊最后一期发展项目，预计最快于2031年落成。

上述项目位于黄埔街18至24号及必嘉街88至90A号业权，在今年5月底获土地审裁处批出强拍令，底价为5.8亿，今日举行公开拍卖，由手持「1号牌」的恒基执行董事黄浩明，在未有其他竞争对手下以底价投得，成功统一业权发展。

黄浩明：发展中小型住宅

黄浩明指出，集团很高兴正式统一上述旧楼业权，项目是市区罕有大型重建项目，属集团必嘉坊发展项目最新一期，将发展中小型住宅单位，预计最快于2031年落成。他相信，项目将可为黄埔街及周边社区注入活力，重塑区内面貌，进一步提升红磡区的居住与生活环境。

整个项目总楼面约百万呎

黄埔街18至20A号。

今日成功统一业权的项目，是政府在2024年底放宽旧楼强拍门槛后首宗循新例申请及获批强拍的项目，涉及2个地段，包括黄埔街18至20A号，并连同早于2021年3月透过强拍以4.8亿统一业权的黄埔街22至24号和必嘉街88至90A号合并申请。

上址现为2幢楼高8层旧楼，于1957年落成，至今约69年楼龄。两个地盘将会合并发展，占地8075方呎，涉及可建总楼面约72675方呎。

红磡旧楼并购历时16年

据了解，恒基早于2010年起收购红磡黄埔机利士南路、黄埔街、宝其利街及必嘉街等多条街道旧楼，至今已耗时约16年，整个项目占地约10万方呎，可建总楼面约100万方呎。

黄埔街22至24号。

必嘉街88至90A号。

其中部分地段已重建成新盘，近年先后推出销售，包括BAKER CIRCLE系列共3个新盘，以及全新项目MIDTOWN SOUTH等楼盘。

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