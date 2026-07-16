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恒基底价5.8亿统一黄埔街旧楼业权 拓必嘉坊版图

楼市动向
更新时间：16:29 2026-07-16 HKT
发布时间：16:29 2026-07-16 HKT

恒基并购约16年的红磡黄埔街最后1幢旧楼，在今年5月底获土地审裁处批出强拍令，底价为5.8亿元，今日在莱坊举行公开拍卖，由手持「1号牌」的恒基执行董事黄浩明，在未有其他竞争对手的情况下以底价投得，成功统一业权发展。

黄埔街18至20A号。
黄埔街18至20A号。

两地盘合并可建逾7.2万呎

恒基在2024年底《新强拍条例》实施首日将黄埔街两幢旧楼合并申请强拍，包括黄埔街18至20A号；同时一并纳入申请的则为黄埔街22至24号和必嘉街88至90A号，惟该项目恒基早于2021年3月已透过强拍以4.8亿元统一业权。

上址现为2幢楼高8层旧楼，于1957年落成，至今约69年楼龄。两个地盘将会合并发展，占地8,075方呎，未来将会按地积比率9倍进行重建，涉及可建总楼面面积逾72,675方呎，属必嘉坊最新一期发展项目，料最快2031年落成。

黄埔街22至24号。
黄埔街22至24号。
必嘉街88至90A号。
必嘉街88至90A号。

红磡旧楼并购历时16年

据了解，恒基早于2010年起收购红磡黄埔机利士南路、黄埔街、宝其利街及必嘉街等多条街道旧楼，至今已耗时约16年，整个项目占地约10万方呎，可建总楼面约100万方呎。

其中部分地段已重建成新盘，近年先后推出销售，包括BAKER CIRCLE系列共3个新盘，以及全新项目MIDTOWN SOUTH等楼盘。

相关文章：恒基黄埔街旧楼下月举行拍卖 底价为5.8亿 历经逾十年收购

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