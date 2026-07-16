上半年山顶南区豪宅交投121宗 创近5年新高

中原高级资深营业董事何兆棠表示，据中原统计，扣除内部转让个案，今年上半年山顶南区合共录得121宗一、二手豪宅买卖成交，较2025年同期的70宗大幅增加72.9%，创2021年同期126宗以来，近5年新高；涉及成交金额更高达151.38亿元，较去年同期57.09亿元急升165.2%，创2018年上半年录得212.8亿元以来，近8年新高。

一手豪宅成交创11年新高

上半年山顶南区共录得33宗一手豪宅买卖成交，涉资总额高达约59.99亿元，对比去年同期的19宗及17.42亿元，分别显著上升约73.7%及244.4%，是次录得的宗数更是自2015年红山半岛推售时录得74宗以来，创下11年来的新高。

二手市场方面，区内于期内录得88宗成交，涉资约91.39亿元，对比去年同期的51宗及39.67亿元，成交宗数及金额分别上升约72.5%及130.4%。两者分别创2021年同期111宗及2019年同期114.5亿元后新高。

内地买家仍为主力

何兆棠续指，区内买家来源趋向多元及国际化，内地买家仍为主力，占约7成；本地客占约2成，多为名牌家族换楼或长线资产配置。值得留意的是，受战争及外围金融市场波动影响，香港物业避险吸引力提升，欧洲资金亦重返市场，占约1成。

租务市场方面，何兆棠称，山顶南区的租赁表现持续活跃，共录得274宗租赁成交，涉资约3,331.2万元。虽然成交宗数按年微跌约6.8%，但整体涉及金额则上升约4.7%（2025年同期3,182.7万元），反映区内租金呈现明显的上升趋势。他续指，随著息口回落，供楼负担减轻，促使不少原本在区内租楼的具实力客源决定「转租为买」，分流了部分租赁需求，并直接推动买卖成交量上升。

料一手豪宅价格将稳步上升

展望后市，何兆棠表示，预料一手豪宅价格将稳步上升约5%至10%。二手洋房市场则预计维持平稳发展，主要由于现时市场盘源仍然充裕，消化速度相对缓慢，加上业主仅轻微收窄议价空间，价格短期内缺乏大幅上升动力。此外，内地买家较倾向购入一手全新豪宅洋房，而部分买家亦因家庭结构转变，逐步由传统洋房转向大平层豪宅，令二手洋房价格料保持平稳。

租务市场方面，受惠于豪宅租盘供应偏紧，加上外国企业回流，以及内地企业积极来港设立据点，预料下半年租赁市场将维持活跃。从目前租金分布可见，市场需求正逐步向中高价租务倾斜，预计大额豪宅租金将具备更强劲的上升动力。