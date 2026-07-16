Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上半年山顶南区豪宅交投121宗 创近5年新高

楼市动向
更新时间：14:15 2026-07-16 HKT
发布时间：14:15 2026-07-16 HKT

中原高级资深营业董事何兆棠表示，据中原统计，扣除内部转让个案，今年上半年山顶南区合共录得121宗一、二手豪宅买卖成交，较2025年同期的70宗大幅增加72.9%，创2021年同期126宗以来，近5年新高；涉及成交金额更高达151.38亿元，较去年同期57.09亿元急升165.2%，创2018年上半年录得212.8亿元以来，近8年新高。

一手豪宅成交创11年新高

上半年山顶南区共录得33宗一手豪宅买卖成交，涉资总额高达约59.99亿元，对比去年同期的19宗及17.42亿元，分别显著上升约73.7%及244.4%，是次录得的宗数更是自2015年红山半岛推售时录得74宗以来，创下11年来的新高。

二手市场方面，区内于期内录得88宗成交，涉资约91.39亿元，对比去年同期的51宗及39.67亿元，成交宗数及金额分别上升约72.5%及130.4%。两者分别创2021年同期111宗及2019年同期114.5亿元后新高。

内地买家仍为主力

何兆棠续指，区内买家来源趋向多元及国际化，内地买家仍为主力，占约7成；本地客占约2成，多为名牌家族换楼或长线资产配置。值得留意的是，受战争及外围金融市场波动影响，香港物业避险吸引力提升，欧洲资金亦重返市场，占约1成。

租务市场方面，何兆棠称，山顶南区的租赁表现持续活跃，共录得274宗租赁成交，涉资约3,331.2万元。虽然成交宗数按年微跌约6.8%，但整体涉及金额则上升约4.7%（2025年同期3,182.7万元），反映区内租金呈现明显的上升趋势。他续指，随著息口回落，供楼负担减轻，促使不少原本在区内租楼的具实力客源决定「转租为买」，分流了部分租赁需求，并直接推动买卖成交量上升。

料一手豪宅价格将稳步上升

展望后市，何兆棠表示，预料一手豪宅价格将稳步上升约5%至10%。二手洋房市场则预计维持平稳发展，主要由于现时市场盘源仍然充裕，消化速度相对缓慢，加上业主仅轻微收窄议价空间，价格短期内缺乏大幅上升动力。此外，内地买家较倾向购入一手全新豪宅洋房，而部分买家亦因家庭结构转变，逐步由传统洋房转向大平层豪宅，令二手洋房价格料保持平稳。

租务市场方面，受惠于豪宅租盘供应偏紧，加上外国企业回流，以及内地企业积极来港设立据点，预料下半年租赁市场将维持活跃。从目前租金分布可见，市场需求正逐步向中高价租务倾斜，预计大额豪宅租金将具备更强劲的上升动力。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
星岛申诉王 | 还清楼按遭父母反对 原因：不想楼契摆屋企！
星岛申诉王 | 还清楼按遭父母反对 原因：不想楼契摆屋企！
申诉热话
7小时前
「豪门最强前新抱」谢玲玲为百亿长子庆生 林孝贤传恋TVB小花 前奶奶101岁面色红润精灵过人
「豪门最强前新抱」谢玲玲为百亿长子庆生 林孝贤传恋TVB小花 前奶奶101岁面色红润精灵过人
影视圈
6小时前
裁员潮下的反击！43岁女文员遭老板暗示「自己辞职」 霸气神回一句下场曝光 网民：搏炒先系最后赢家？｜Juicy叮
裁员潮下的反击！43岁女文员遭老板暗示「自己辞职」 霸气神回一句下场曝光 网民：搏炒先系最后赢家？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
欢乐天地撤出九龙！MegaBox分店8月结业 临别推碰碰车买一送一 网民大叹：10蚊跑马仔劲好玩
欢乐天地撤出九龙！MegaBox分店8月结业 临别推碰碰车买一送一 网民大叹：10蚊跑马仔劲好玩
生活百科
19小时前
世界杯2026｜英格兰领先后连换守将 杜曹保守调动惹批评。
世界杯2026｜英格兰领先后连换守将 杜曹保守调动惹批评
足球世界
5小时前
周星驰靠《功夫女足》将赚逾10亿？  势如破竹5日破8亿票房  猫眼上调预测总收25亿
周星驰靠《功夫女足》将赚逾10亿？  势如破竹5日破8亿票房  猫眼上调预测总收25亿
影视圈
20小时前
瑞安航空爆窗男乘客半身被吸出机外 妻忆恐怖瞬间： 脸变形鼻嘴喷血
瑞安航空爆窗男乘客半身被吸出机外 妻忆恐怖瞬间： 脸变形鼻嘴喷血
即时国际
3小时前
周毅刚非礼罪成候惩。资料图片
高级警司周毅刚警总内三度非礼女下属罪成 官：发展「地下情」属一派胡言 明显为表达自己性兴奋
社会
3小时前
没收公屋户护照禁旅行？网民倡议限公屋户享受引千人舌战 「纳税人资助唔系俾你去玩」
没收公屋户护照禁旅行？网民倡议限公屋户享受引千人舌战 「纳税人资助唔系俾你去玩」
生活百科
2026-07-15 12:34 HKT
世界杯2026｜阿根廷末段7分钟内入两球反胜英格兰 决赛撼西班牙。路透社
02:24
世界杯2026｜阿根廷末段7分钟内入两球反胜英格兰 决赛撼西班牙
足球世界
9小时前