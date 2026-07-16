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屯门项目招标「一口价」决胜负 分红比例划一15% 商场可全资拥有或港铁13.8亿回购

楼市动向
更新时间：10:12 2026-07-16 HKT
发布时间：10:12 2026-07-16 HKT

港铁屯门第16区站第2期「巨无霸」物业发展项目，昨日推出招标，其招标条款随即曝光，消息指，项目以「一口价」金额决定胜负，价高者得，而分红比例固定为15%，财团须就商场业权提出建议，可选择全资拥有或由港铁以13.8亿回购。

细分4期付款

另外，商场权益方面，提供A及B方案，当中A方案总楼面约33.476万方呎，而B方案27.4482万方呎，当中A方案由中财团全权拥有，而B方案则落成后由港铁以13.8亿回购，即每呎回购价约5028元。财团可以同时提交A及B方案竞投；而项目补地价则由港铁负责。

付款方法方面，分4期缴付，在批出标书当日需要缴付中标价30%，第2及3期分别在2028年11月底及2030年11月底前再各付20%、即合共40%，余款30%于获批入伙纸时缴付；当中A方案预计于2033年12月至2035年落成，而B方案则需于2032年3月至2035年6月落成。该项目将于9月2日截标。

预计可接获3至4标

华坊咨询评估资深董事梁沛泓表示，港铁分4期付款具吸引力，不过项目总投资估计近300亿，入场费占约三分之一。认为龙头发展商财力十足，并不影响投标意欲，惟其他发展商均不愿对单一项目投入太大，在新安排方便发展商合组财团，估计标数目约3至4标。

泓亮咨询及评估董事总经理张翘楚称，近年港铁站项目销情有保证，惟上述项目发展规模大，涉及投资风险大，料大型发展商会以合组财团方式入标，以分散投资风险，料届时可接获3份标书。

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