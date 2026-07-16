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金钟美银再沽一伙套现3000万 投资者舒心「换楼神操作」 自用变投机有钱赚

楼市动向
更新时间：10:03 2026-07-16 HKT
发布时间：10:03 2026-07-16 HKT

金钟美国银行中心刚录一宗成交，原业主金澳控股集团主席舒心套现3000万。这宗普通不过的交易，揭示一名富豪升级自置总部过程，有如「买一件玩具，升级配套后，发现另一件才是真正心头好，结果，将旧玩具拆件出售」，此「换楼神操作」过程有趣，更是一宗淡市下，自用变投机的罕见赚钱个案。

造价较两年前升10%

核心区甲厦造价逐渐企稳，由金澳控股集团主席舒心拆售的美国银行中心23楼，刚沽售其中一个单位，建筑面积1482方呎，较两年前造价略回升近10%。上址为美国银行中心2321室，以3000万易手，每呎20243元。该宗交易背后简直「换楼神操作」。

2024年4月，金澳控股集团主席舒心以2.5亿买入美银中心全层银主盘自用，全层面积约13888方呎，呎价约17800元，斥资逾千万装修，隆重其事搬迁进驻。不料2025年11月，眼见永伦集团放售该厦36楼凤凰楼层全层，有见楼层更高，景观更优美，舒心转移目标以约2.47亿买入「凤凰」，呎价亦仅约17800元，可见甲厦造价低处未见低。

全层一㓥21伙出售

迎新固然欢喜，但弃旧爱有点棘手，当时市况欠佳，全层卖一定要输钱，他想到新方法，就是将23楼拆售，其后2026年初，该23楼全层一㓥21个单位出售，建筑面积介乎243至1840方呎，意向呎价1.7万起，随即录首宗成交，涉及10至11室，建筑面积共约1840方呎，作价3500万，呎价约19022元。之后，单位逐一出售，最新每呎逾2万，不但「装修费」返了本，还总算赚了一笔「心机钱」。

值得留意的是，该厦在商厦高峰期，一个中高层散单位成交呎价高达5.38万，反映现时成交呎价较高峰大幅回落逾60%。

相关文章：袁天凡夫妇5120万购金钟美银中心单位 原业主蚀2880万离场 料回报约3厘

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