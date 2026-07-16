康怡花园高层三房银主盘705万拍出 3组客抢高5% 低银行估价逾三成

忠诚拍卖行昨举行物业拍卖会，推出30项物业供竞投，即场拍出5项物业，其中鲗鱼涌康怡花园Q座高层12室银主盘，面积616方呎，属开拍价670万，获3组客抢高35万或5%，以705万拍出，呎价约11445元。

据了解，单位一直无人居住用作摆放杂物，其后原业主因借贷后无力偿还，使单位最终沦为银主盘。

元朗顶层连天台村屋275万拍出

而元朗元岗村一幢单号村屋顶层连天台户银主盘，面积617方呎，附连558方呎天台，开拍价247.5万，并获4组客争购至275万拍出，呎价4457元。其余拍出物业包括沙田翠华花园B座高层B2室银主盘，面积271方呎，开拍价306万，获3组客争购并抢高35万或11%，至341万拍出，呎价12583元。另外，葵涌华员邨4座高层A室遗产货，以430万拍出。

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