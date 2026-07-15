高力上调中环金钟写字楼租金预测至最多8% 料商业房地产全年成交420亿

高力发布《2026年第二季市场报告》，指香港商业房地产市场展现持续韧性，多个行业租赁需求进一步增强，投资市场表现保持相对稳健。其中，甲级写字楼市场第二季持续复苏，季度净吸纳量86.4万平方呎，整体空置率按季下跌1个百分点至16.1%。中环及金钟录得18.2万平方呎净吸纳量，连续四个季度录得正吸纳，空置率回落至10.2%，按年降4.3个百分点。

租金方面，中环及金钟甲级写字楼租金按季升1.9%，年初至今升5.5%；九龙东租金按季跌2.9%。高力指，已将今年中环及金钟租金升幅预测上调为5%至8%，惟九龙东租金跌幅料超过5%。

高力香港研究部及零售顾问主管李婉茵指，企业租户对选址及资产质素的要求日趋严谨，倾向选择核心商业区优质物业，投资者则聚焦写字楼、教育及住宿等具稳定收益及长远增值潜力的资产。

至于零售商舖，报告显示首五个月访港旅客人数按年升14.1%至2300万人次，零售销售额按年升10.6%。一线街舖租金按年升约2%，高力预计全年升幅将录得约3%。

工业物业方面，仓库租金第二季按季跌3.2%。高力香港企业客户服务主管颜慧萍表示，预计全年跌幅约5%，惟AI相关贸易活动持续增长，加上香港积极扩展黄金储存容量，将为专业物流及高保安仓储设施带来新需求。

资本市场方面，第二季总投资成交额约140亿元，按季跌5.5%，但仍高于近年平均水平。海外资金持续流入，第二季流入香港的海外资本创三年新高，其中逾六成来自新加坡投资者。高力维持全年总投资成交额约420亿元的预测，并预计教育及住宿类资产将成下半年主要动力。