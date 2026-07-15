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上半年工商厦录2562宗买卖 市场聚焦中细价物业

楼市动向
更新时间：15:00 2026-07-15 HKT
发布时间：15:00 2026-07-15 HKT

利嘉阁（工商舖）地产董事黄应年指，2026上半年香港工商舖市场录2562宗买卖，创近四年新高，惟金额287.67亿，按半年跌7%，呈「量升值跌」格局。工厦表现最强（1385宗），店舖（638宗）及商厦（539宗）紧随其后。主要由用家及长线投资者主导，聚焦中细价物业。

工厦录1385宗表现最强

展望下半年，预计整体登记量再升3.8%至2660宗，金额受大额交易带动，料反弹11.2%至320亿。商厦最突出，成交量升11%至600宗；店舖及工厦分别稳增至660宗及1400宗。

利好因素包括IPO市场活跃、内地品牌扩充、高新科技带动新型工厦需求、住宅回暖外溢效应，以及政府规划政策提供清晰框架。利淡因素则有美息走向不明、内地资本管制收紧、优质商场空置率创新高，以及网购持续冲击民生区店舖。

店舖录638宗连升四季

根据该行数据显示，工厦上半年录1385宗，按半年升32%，集中细价物业，料下半年微升至1400宗；商厦录539宗，按半年跌6%但金额微升，受惠企业重返核心区，下半年料反弹至600宗；店舖录638宗连升四季；受惠旅客增加及内地品牌进驻，下半年料增至660宗，核心区空置率有望回落。整体而言，工商舖市场正处于底部回稳阶段，可望稳中向好，惟需警惕息率及资本流动等外围风险。

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