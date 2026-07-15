工商舖下半年面临「量升价跌」 中原：两大阻力影响后市

中原（工商舖）指，上半年受惠于住宅新盘畅销，市况炽热带动，工商舖买卖录约2314宗，按年大增18%，但下半年市场仍有两大阻力，银行按揭态度消极与银主盘持续涌现，加上近期低价成交拉低估价，下半年整体工商舖价格仍有下调空间，但成交量有望因价格回落而增长。

银行按揭态度消极

中原（工商舖）董事总经理潘志明表示，回顾今年上半年舖市，中原预期营商环境仍严峻，租售价看跌5%至10%，今年上半年成交量维持低水平，反映受市民「北上消费」及「网购」结构性冲击，营商环境未如理想。下半年预测交投维持与上半年相若水平，但由于挑战持续，舖位租售价料下跌5%至10%。

银主盘持续涌现

中原（工商舖）写字楼部董事陈雁楼表示，甲厦市场呈两级化发展，核心区靠稳，非核心区寻底，上半年商厦市场共录约503宗成交，创2021年下半年度以来新高。甲厦表现最亮眼，录119宗成交，按年上升78%，主要买家为金融业、教育机构及宗教团体，反映价格已找到支持位。

陈雁楼续说，核心区甲厦空置率明显改善，租务宗数及价钱与去年同期相约，受到非住宅按揭审慎及银主盘增加影响，下半年成交量将受压，预期核心区写字楼成交价及租金将维持平稳，非核心区则继续寻底。

工厦市场以发展商低价去货主导，售价看跌5%至10%。中原（工商舖）工商部董事刘重兴表示，上半年回顾录1432宗买卖，按年大增26%，主因发展商采取「低价策略」推售一手项目，进而逼使二手业主降价，吸引用家及投资者入市，租务则录2538宗，按年微升2%。

料下半年维持低价推盘策略

刘重兴估计，今年下半年发展商预计维持低价推盘策略，将导致工厦整体售价有5%至10%的下调空间，仅个别地区表现持平，租金则预期下跌约5%。

近期内地限制资金外流的影响成为市场焦点，潘志明则相信，对工商舖影响并不大，皆因买家多为实力雄厚的生意人，在港已坐拥资金，毋须由内地调动。