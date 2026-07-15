麦当劳卖舖｜大埔昌运中心巨舖1.26亿易手 持货38年升值5.5倍 新买家享逾6厘回报

连锁快餐巨头麦当劳持续调整本港物业策略，再有自用巨舖易手。据市场消息，美国麦当劳集团最新以1.26亿元，沽出大埔安慈路昌运中心地下57至66号舖，物业大部分楼面现由麦当劳经营，部分面积租予便利店，成交呎价逾1.4万元。

呎价逾1.4万

是次成交舖位位于大埔安慈路4号昌运中心地下，属区内大型商场舖位，总面积近9,000方呎，作价1.26亿元易手，呎价逾1.4万元。据悉，新买家为马来西亚发展商金凤集团（MB World Group Berhad）相关人士。

物业现时大部分楼面由麦当劳使用，另有部分楼面由便利店租用。有市场消息指，整批楼面总月租约69万元，以成交价计算，新买家可享约6.6厘租金回报。

38年间升值5.5倍

资料显示，麦当劳早于1988年以1,929.3万元购入上述物业，持货约38年。按今次1.26亿元成交价计算，帐面获利约1.07亿元，物业期内升值约5.5倍。

麦当劳近年不时减持本港舖位资产。今次大埔昌运中心成交，是继月内沽出深水埗钦州街自用巨舖后，再有舖位易手。该深水埗舖位位于钦州街78至86号永联大厦地下A至F号舖连阁楼，早前以9300万元售出，并售后租回10年，月租49.9万元，回报约6.4厘。

相关文章：麦当劳卖舖｜深水埗麦当劳「自用巨舖」9300万易手 售后回租10年 两度沽货吸金逾1.1亿