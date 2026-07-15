元朗两地申建约5893伙私宅 规划署拒反对申述 新地米埔盘最瞩目

规划署早前就《米埔及锦绣花园分区计划大纲图》提出多项修订，主要为区内2幅改划用地共建5893伙私宅，包括新地元朗米埔锦壆路商住项目将建2322伙，以及橡树和生围项目增密度建3571伙，城规会在申述期间收到3份属反对或负面意见，而规划署拒绝接纳，城规会将于周五（17日）举行会议讨论。

城规会在为期2个月法定展示期内，合共收到5份申述，当中2份属反对申述，及1份提出的负面意见，而规划署拒绝接纳，认为不应顺应申述而修订大纲图，城规会将于周五（17日）举行会议讨论。

规划署早前就《米埔及锦绣花园分区计划大纲图》提出多项修订。

政府部门无负面意见

规划署指，上述修订上旨在落实已获城规会同意改划申请，以作拟议住宅发展连商业用途，并辟设交通停车处、政府、机构及社区设施和开放予公众使用的休憩用地。申请人已进行不同技术评估，确保在落实拟议缓解和设计措施后，拟议发展在视觉、生态及排水等方面均属可接受。

该署指出，相关发展限制和要求，以及缓解和设计措施，已适当地纳入大纲图的「住宅（丙类）1」地带《注释》或《说明书》。相关政府部门均对用地拟议发展及项目相应修订不表反对或没有负面意见，认为有关修订实属恰当。

城规会周五审议

上述修订主要涉及新地持有的元朗米埔锦壆路、邻近锦绣花园一幅住宅地早年申建2771伙遭拒后，去年初卷土重来递交新方案，缩减发展密度等，并建10幢住宅及3幢商业设的综合项目，合共提供2322伙，较旧方案减少16%。

项目地盘面积约70.71万方呎，包括994方呎政府土地，住宅部分以地积比约1.5倍发展，获批建10幢楼高14至16层分层住宅，合共提供2322伙，平均每伙单位面积约456方呎，估计可容纳约6270人口，可建总楼面约106.06万方呎。非住宅部分亦以地积比约0.5倍发展，以建3幢2层高商业及政府、机构或社区设施，另有3幢1至2层高会所，涉及非住宅楼面约6.13万方呎。换言之，整个项目可建总楼面约112.19万方呎。

元朗和生围项目去年初向城规会提交新方案，大幅增加密度发展，建175幢大型住宅群，以提供3571伙。

另一个项目为，曾由恒大持有、2022年初被橡树资本（Oaktree Capital）接管的元朗和生围项目，去年初向城规会提交新方案，大幅增加密度发展，建175幢大型住宅群，以提供3571伙，对比2024年获批方案增加3.5倍，可建总楼面约290.25万方呎。

项目地盘面积约223.26万方呎，地积比率由现时0.4倍，申请增加至1.3倍，物业高度由最高6层，增加至不多于10层，另设一层地库，以发展128幢楼高3层洋房，以及47幢楼高6至10层的分层住宅，提供3571伙，平均单位面积约802方呎，涉及可建总楼面约286.16万方呎，估计整个项目住客数目9998人。另有4幢2层高会所、1幢4层高提供100个床位的安老院，非住用楼面涉及有4.09万方呎。项目另有2782个停车位。整个项目将分为6期发展，料2031年全部落成。