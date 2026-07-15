财团申强拍九龙塘旧楼 市场估值7041万
更新时间：10:15 2026-07-15 HKT
发布时间：10:15 2026-07-15 HKT
发布时间：10:15 2026-07-15 HKT
由财团及小业主持有的九龙塘秀竹园道2幢旧楼，最新向土地审裁处申请强拍，以统一业权发展，目前平均持有66.67%业权，市场估值约7041万。
至今楼龄约71年
土地审裁处接获今年第3宗强拍申请个案，据文件显示，上址为九龙塘秀竹园道14及14A号，由2个地段组成，共合并申请强拍，现址为2幢楼高3层的旧楼，包括地库及地下，均于1955年落成，至今楼龄约71年。
其中一名申请者为业主，持有该项目3个单位，连同其他申请者则最新持有约66.67%业权，目前余下2个单位并未成功收购，市场估值1044万及1133万；而整个项目市场估值约7041万。
今年第3宗申请个案
上述项目细分2个地盘，其中14号面积约2602方呎，而14A号占地2386方呎，地盘面积合共4988方呎，位处于「住宅（丙类）9」 地带，地积比率最高约3倍发展，涉及可建总楼面约14964方呎。
据构思，若将2幅地段分开独立计算，各重建1幢楼高3层洋房项目，重建后价值分别为5040万及4960万，合共约1亿。
另外，恒基并购的红磡黄埔街18至20A号旧楼，在今年5月底已获土地审裁处批出强拍令后，将于明日举行公开拍卖，底价为5.8亿。
相关文章：恒基黄埔街旧楼下月举行拍卖 底价为5.8亿 历经逾十年收购
最Hit
DSE放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
2026-07-14 10:43 HKT
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
2026-07-14 06:00 HKT