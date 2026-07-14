上半年工商舖交投稳 美联：写字楼量价齐升

根据美联工商舖资料研究部综合土地注册处数据，2026年上半年全港工商舖注册量录2595宗，按年升约13.5%，创2022年以来同期新高；惟注册金额录约263.1亿，按年跌8.4%。「量升额跌」反映物业价格仍处整固阶段，但低价正吸引资金「趁低吸纳」，带动交投回稳。

写字楼注册量按年升10%

美联集团暨美联工商舖行政总裁马泰阳指出，上半年三大板块交投齐升，均创近年高位，写字楼唯一价量齐升，注册量录603宗，按年升10%，金额录约129亿，按年升4.8%，两者均创2021年后新高。

工厦注册量录1373宗，按年升11.5%，创2022年后新高，惟金额录约71亿，按年跌18.2%。商舖升幅最显著，注册量录619宗，按年大升22.1%，创2022年后新高，惟金额录63.2亿，按年跌18.4%。

甲厦租金逆市升约1.5%

价格方面，上半年工厦及甲厦售价分别跌约4%及3.1%；但乙厦售价微升约1%，甲厦租金亦受惠空置率回落逆市上升约1.5%。

他表示，6月份工商舖延续升势，单月注册量录532宗，按月升约16.9%，连升四个月并创近5年单月新高；注册金额录约47.7亿元，按月升21.3%。

当月升势主要由工厦带动，受惠于新盘项目iCITY录得57宗注册，6月工厦注册量达317宗，按月大增29.9%，创53个月新高。写字楼亦表现理想，6月录122宗及22.9亿，按月分别升27.1%及27.3%，同创近5年单月新高。商舖则录93宗，按月跌19.1%，惟金额按月上升7.3%至11.3亿。

马续表示，随着购买力释放，预计7月注册量或回落至约400宗。展望下半年，市场将延续「量升价跌」走势，但跌幅有望收窄，预测全年工商舖注册量可达约5000宗，按年升约一成，挑战5年高位。