「舖王」黎永滔旺角旗舰旧楼3.5亿沽 位处「神级十字路口」富途每月逾百万租地舖

资深投资者黎永滔放售旺角旗舰旧楼，叫价一度高达6亿，市场消息透露，物业最终减价40%，以3.5亿易主。新买家不但购入一只回报约5厘的「现金牛」，同时一并购入「未来想像空间」，物业具重建价值。

旺角亚皆老街67至71号全幢旧楼，地盘面积约2808方呎，具重建价值，落成后总楼面约2.8万方呎，以易手价计算，每呎楼面地价1.25万，若以现时月租约150万计算，回报逾5厘，从往绩看，该全幢不论旺市及淡市，都不愁租客，只因该物业位置佳，位处西洋菜南街与亚皆老街交界，可说是「神级十字路口」，人流如鲫，项目亦邻近旺角新之城、旺角中心、T.O.P Shopping Mall、旅游热点通菜街（女人街）及花园街（波鞋街）。

黎永滔旺角亚皆老街67至71号全幢旧楼，作价3.5亿。

该旧楼地舖堪称「舖王」，见证舖市兴衰，2015年，正值自由行的黄金年代，获来自上海的珠宝金行老凤祥抢租，月租高达约220万。不过，随着市况逆转，老凤祥于2021年黯然退租，舖位前后短租予食品店及时装店，短租接近2年，以为旺角不复当年勇，新世代证券巨头「富途牛牛」突然出现，豪掷每月约120万签下长约，呎租达522元。

该旧楼地舖堪称「舖王」，见证舖市兴衰，2015年，正值自由行的黄金年代，获来自上海的珠宝金行老凤祥抢租，月租高达约220万。

曾计划逾15亿重建成商住项目

就该物业未来发展，新买家尚有另一个新方案可选择，就是将旧楼「推倒重来」，事实上，原业主黎永滔曾动过心思，于2021年11月考虑将物业重建为商住项目，总投资额逾15亿，落成后总楼面约2.8万方呎，地下至2楼为舖位，每层约3000方呎，合共9000方呎，继续收租，至于楼上提供35个住宅，主打面积200多至300方呎单位，落成后住宅拆售，舖位长线收租，惟后来遇上富途牛牛承租，放弃重建计划。

资深投资者黎永滔。

虽然此旗舰旧楼大减价易手，但由于黎永滔早于20年前低价并购，加上经历长时间收租，最终赚钱离场，新买家在淡市购入一只「现金牛」，并拥有未来「无限想像空间」，购入价则是业主叫价的六折。

相关文章：「舖王」黎永滔放售旺角全幢物业 意向价6亿 富途每月逾百万租用地舖

