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屋苑租务趋活跃 毕架山一号顶层特色户每月7.2万租出

楼市动向
更新时间：09:48 2026-07-14 HKT
发布时间：09:48 2026-07-14 HKT

踏入暑期租赁旺季，屋苑租务市场明显更趋活跃。中原高级分区经理麦少基表示，九龙塘毕架山一号6座顶层连天台特色户，面积1040方呎，采3房套连工人套房间隔，连面积876呎天台，最新连车位以每月7.2万租出，呎租69元。业主于2018年以3500万连车位购入物业，租金回报率约2.5厘。

美联分行助理联席董事萧振邦表示，黄竹坑港岛南岸Blue Coast 2B座中低层E室，面积约792方呎，属3房连套房间隔，获家庭客以每月4.5万承租，呎租约56.8元。业主于2024年以约1739.3万购入，租金回报率约3.1厘。

中原分行高级资深分区营业董事欧阳嘉俊表示，西营盘瑧蓺中高层B室，面积462方呎，2房间隔，最新以每月3.2万租出，呎租69.3元。据了解，新租客为新香港人，业主于2025年以870万买入，租金回报率约4.4厘。

中原分行高级资深分区营业经理吴启业表示，沙田第一城33座中层A室，面积820方呎，3房连套房间隔，原以每月3.5万放租，议价后以每月3.45万租出，呎租约42.1元。

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