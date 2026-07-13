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金钟力宝中心每呎32元租出 面积逾7000方呎 专业服务公司扩规模

楼市动向
更新时间：14:59 2026-07-13 HKT
发布时间：14:59 2026-07-13 HKT

核心区指标甲厦租金较市况高位下跌逾半，对企业扩充极具吸引力。金钟力宝中心一个面积逾7000方呎的单位，新近以每月逾22.56万租出，平均呎租32元。新租客为专业服务公司，是次承租属扩充写字楼规模。

每月租金逾22.5万

上址为金钟力宝中心1座41楼1室，建筑面积7052方呎，以每月22.5664万租出，平均呎租32元。新租客为一间隶属律师楼的专业服务公司，专为上市公司提供秘书及法律咨询服务。该公司本身已承租同层单位多年，基于近年业务扩张，需要觅得较大写字楼空间，难得同层有单位出租，双方于是一拍即合。

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高峰期月租45万

市场人士指出，上述单位于2019年市况高峰期时，月租曾高达45万，最新租金较当年的历史高位回落约50%，正好为企业提供了扩张空间。

根据中原（工商舖）数据显示，力宝中心租赁市况转趋活跃，不论宗数或租金水平均较去年明显上升，不过最新水平与高峰期相比，仍然低约50%。大厦今年以来暂录得37宗租赁，呎租介乎29.2至50元，平均呎租38.7元；去年同期则录29宗，呎租介乎22.4元至48.2元，平均呎租34.5元。

中原（工商舖）写字楼部高级区域营业董事蔡德宝表示，力宝中心由于盘源多，带客睇租盘的命中率很高。通常睇5个盘，就会有一个中。中原更索性在大厦大堂当眼处，租用舖位开设代理行分行。

蔡德宝续说，力宝中心近年律师楼租客明显增加，主要是位置接近高等法院，律师以行李喼拖文件往返高院打官司十分方便；也有年轻律师选择租用千余呎的小型单位创业，虽然面积细，惟大厦拥有气派大堂，令用户感到体面。

由于近年来交通干线改善，力宝中心更具地利。新开设的南港岛线及东铁线均以金钟作为转乘站，加上原有的港岛线及荃湾线，金钟已成为目前港铁唯一的「四线交汇」大型超级转乘站，是该区核心特色，未来发展更被看高一线。

租客本身进驻同层单位多年，基于近年业务扩张，需要觅得较大写字楼空间，难得同层有单位出租，一拍即合。

 

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