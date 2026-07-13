屯门第16区站2期截收28份意向书 9月初截标

港铁屯门第16区站第2期「巨无霸」物业今截收意向书，港铁常务总监 - 物业及国际业务邓智辉表示，项目收到最少28份意向书，将于周三起招标，然后于9月初截标。

邓智辉说，对是次收意向书的表现满意，该项目总楼面面积约300万方呎，兴建约5,500个单位，公司过去都有发展过类近规模的项目，而项目所在的屯门区发展成熟，拥50万居民，加上新车站接驳及大商场配套优势，相信会受业界欢迎。

他续说，公司曾两度咨询业界，并聆听地产建设商会的意见，因得到业界支持，故随即会于周三推出项目招标。邓智辉透露，是次将参考锦上路站的经验，提供空间让发展商选择自己营运或交还商场。

被问及今年私楼供应目标快将达标，会否影响公司推盘，邓智辉指，推出住宅属公司的融资方式，将按市况有序推盘，主要希望为兴建铁路项目提供现金流。对于白石角站，认为项目发展成熟，已展开铁路设计及城市规划，料会尽快推展项目。

今截意向的项目毗邻屯门河道及兴建中的港铁屯门南延线第16区站，屯门南延线将屯马线由屯门站经第16区站延伸至屯门南社区，目标于2030竣工。届时居民可经屯马线接驳港铁网络，并于锦上路站转乘未来的北环线，提升与香港各区及跨境的连系。综合市场最新估值约96.82亿至108.92亿元，平均每方呎估值约3,200元至3,600元。

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