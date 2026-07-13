投资者「卖惨」结果是自取其祸｜汤文亮

有老友睇YouTube，见到有很多做饮食生意的人，专登拍条片出嚟「卖惨」，希望多些人帮衬他们，但反应好似唔系咁理想，那些食肆生意不但没有增加，反而减少咗，香港人系咪咁凉薄，见死不救，横掂都系出街食饭，点解唔帮衬那些卖惨的食肆，香港人唔系有锄强扶弱的心态。

先要了解自己不足之处

这并不锄强扶弱问题，生意唔好一定有其原因，好似可怜的人必有可恨之处，生意唔好不外乎食物质素唔好，或者招呼不周，甚至价钱不合理，那些食肆在拍片卖惨之前，首先要了解自己不足之处，改善之后可能唔使卖惨，如果不明不白卖惨，被外人发掘到劣点，卖惨就变成弄巧反拙。

老友又话，在过去两年，生意最难做的莫过于物业投资，一众物业投资者都伤痕累累，不少被银行call loan call到失魂，但又唔见到有投资者在传媒面前卖惨，或者借此施压，要求政府帮物业投资者。

老友可能唔知道，物业投资者唔系唔想在传媒面前卖惨，但是他们知道是不会有效果，甚至会越卖越惨，市民睇到他们卖惨之后，不但不会同情，甚至会话有咁耐风流，有咁耐折堕，倒不如的起心肝，自己慢慢解决问题，物业投资者见惯世面，所有的生意比做饮食的唔知大多倍，知道如果生意唔好就卖惨，只是自取其辱而已。

汤文亮

纪惠集团副主席及行政总裁

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