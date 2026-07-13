何文田「细价舖」14年升值13% 摸顶购入靠好租客撑场赚钱

于2012年高峰期买舖的投资者，现时沽货，总免不了要输钱，不过，何文田民生地段一个「细价舖」，虽然业主于14年前旺市摸顶购入，由于有好租客撑场，业主持货14年安稳赚钱离场，物业升幅近13%。

呎价1.63万

何文田亚皆老街皆兴大厦地下的A号舖，建筑面积约400方呎，最近以655万易手，呎价16375元，原业主在2012年6月，也是全港舖市疯狂大加租年代入市，当时他花580万买入，当了14年舖主，如今转手帐面获利75万，物业升值12.9%。虽然没有翻倍暴利，但在如今市道能够赚钱离场，已经是不错的结果。

何文田亚皆老街皆兴大厦地下的A号舖以655万易手。

迎着西斜剪头发

盛汇商舖基金创办人李根兴表示，该舖实用面积约300方呎，门宽11呎、深30呎，大厦楼龄高达68年，李根兴分析，按差估署平均商舖租金回报4厘计算，该舖位市值月租约21833元。

他又说，该舖位有点「先天不足，位处亚皆老街路段，人流比较静，下午时店舖会迎来「西斜」，平常经过的，多半是街坊邻里，但多亏这间发型屋凭「优质服务」，在街坊心中建立口碑，生意做得相当好，看来，只要手艺好，就算人流静、有西斜老舖，也会变成升值的黄金砖头。