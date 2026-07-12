湾仔SPRING GARDEN呎租82元 艺里坊．1号一房月租2.1万

暑期租务市场活跃，利嘉阁分区董事梁国梁称，湾仔SPRING GARDEN高层D室，面积约282方呎，采1房连开放式厨房间隔，外望开扬景致，业主开价2.4万放租，获外区租客议价后以2.3万承租，呎租约82元。据悉，业主于去年11月年以约903万一手购入单位，现享租金回报约3.1厘。

利奥坊．晓岸1房1.65万租出

中原分行高级资深分区营业董事欧阳嘉俊指，西营盘艺里坊．1号中层E室，面积283方呎，采1房间隔，以月租2.1万租出，呎租74元，较对上租约上升5%。据了解，新租客为专才人士，心仪上址楼龄新，且邻近港铁站出入口。

中原分行首席分区营业经理黄家全表示，旺角利奥坊．晓岸1座中层H室，面积252方呎，属1房间隔，最新以1.65万租出，呎租65元。业主于今年3月以470万购入单位，持货短短4个月即顺利租出，现可享达4.2厘租金回报。

豫丰花园连天台月租1.3万

祥益高级分行经理古文彬说，屯门豫丰花园一个连天台特色户，面积362方呎，属2房户，获区外客以1.3万短租3个月，并一次过预缴租期内租金，涉及3.9万，呎租约36元。据悉，新租客因原住所即将进行装修工程，需觅3个月的短租盘暂住，并钟情屋苑邻近亲友。

祥益区域董事袁思贤称，屯门锦华花园B座中层7室，面积约330方呎，属2房户，获同区屋苑租客因原住所无法续租，需另觅租盘搬迁，加上该单位刚完成翻新工程，而且业主减租1000元，决定以1.15万「即睇即租」，呎租约35元。