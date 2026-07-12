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荃湾灰窰角街工业地申改划酒店 提供199个客房

楼市动向
更新时间：09:10 2026-07-12 HKT
发布时间：09:10 2026-07-12 HKT

财团持有的荃湾灰窰角街闲置工业地，最新向城规会申请改划作酒店发展，以兴建1幢楼高29层酒店，共提供199个酒店客房。

据城规会文件显示，上述项目位于灰窰角街46及48号地盘，即昌泰工业大厦及UML Tower之间，目前属「工业」地带，申请改划为「其他指定用途」注明「酒店发展」或「工业（1）」地带。

申请人：推广「无处不旅游」

项目地盘面积约6383方呎，以地积比约9.5倍发展，建筑物高度为主水平基准以上115米，以兴建1幢楼高29层酒店，合共提供199个酒店客房，涉及可建总楼面约60,634方呎。据项目发展布局图显示，地下至3楼为酒店大堂、停车场及附属商业设施等，而4至28楼为酒店房间。

申请人指，上述发展能够释放市区工业用地作其他发展用途，推广政府「无处不旅游」的愿景；在用途及发展密度方面与周边环境相协调；透过融入各种酒店附属商业用途将申请地点改造为一个充满活力的空间。另外，工业区正北方有数幢高层住宅或商业发展，楼高介乎主水平基准以上150至205米。

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