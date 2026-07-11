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星光行银主盘2700万易手 内地投资者持货逾3年蒸发58%

楼市动向
更新时间：09:49 2026-07-11 HKT
发布时间：09:49 2026-07-11 HKT

尖沙咀星光行刚录一宗蚀让个案，两个望地标钟楼及维港海景的单位，沦为银主盘后，以2,700万易手，原业主为内地投资者，持货仅仅3年半，帐面便蒸发3,780万，物业身价暴跌逾58%。

两年前意向价7080万

上址为星光行5楼506至512室，建筑面积约5,991方呎，由接管人推出，早于两年前交吉出售，意向价7,080万，有见物业一直未能成功沽售，最终多番减价至市场接受水平，于本月3月以2,700万易手，呎价4,506元。

原业主为内地背景人士，于2022年12月以6,480万购入，持货仅3年半，帐面损手3,780万，物业贬值逾58%。当时该内地买家以为买了「地标海景核心资产」，殊不知竟在高位接了最后一棒。短短三年半过去，曾经价值大半亿的优质商厦，如今身价连「半折」都不如。这场商厦财富蒸发战，不可谓不惊心动魄。
 

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