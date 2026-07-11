二手周末预约睇楼量回软 陈永杰料下半年买家目光集中一手

踏入暑假部分家庭客选择外游，影响二手屋苑周末预约睇楼活动。综合各大物业代理统计显示，本周末（11日至12日）预约睇楼量按周回落0.7%至2.8%。

中原统计的十大屋苑本周末预约睇楼量两天共录得406组，按周回落0.7%，而最近三周一直于400组边缘徘徊，属今年2月后低位。中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰指，上半年楼价上涨、盘源骤减加上业主叫价进取，而近期楼市亦缺乏新增利好因素，令近期二手成交步伐放慢。下半年多个新盘部署推售，短期内买家目光料集中一手，二手市况或续趋平静。

新界一手新盘成楼市焦点

利嘉阁地产研究部主管陈海潮称，日前新界一手新盘成楼市焦点，市场反应相信会成一众二手买家业主风向标。不过，世界杯进入最后关头，吸引全城关注，亦分薄楼市注意力。根据利嘉阁地产研究部数据估算，全港50个指标屋苑共录1300组客户于周末预约睇楼，较上周末的1315组下跌1.1%。

据美联分行统计，本周末15个指标屋苑预约睇楼量录约566组，较上周末约579组，按周轻微回落约2.2%。美联高级董事布少明说，由于近期有一手全新盘以吸引价推盘，抢占部分市场客源及购买力，加上不少家庭客外游，以及楼价上升令入市情绪渐趋审慎，导致短期内屋苑睇楼活动在现水平反复徘徊。

部分家庭客趁暑假外游

港置分行统计显示，周末十大二手指标屋苑预约睇楼量录得约378组，较上周末约389组，按周下跌约2.8%。港置研究部董事王品弟表示，部分家庭客选择趁暑假外游，暂缓睇楼计划。另外，业主近期惜售心态转强、定价愈趋进取，议价空间收窄，而买家则期望能够「捞底」入市，对高价盘抱持审慎态度，令二手买卖双方拉锯持续。

祥益执行董事盘嘉茵指，新界西北一手楼盘新推出，白表及绿置居抽签亦出了结果，这些也对区内二手有刺激作用，预约量明显有上升，尤其未抽中居屋客户，也要回二手预约睇楼盘。