首岸4期连沽2伙 呎价2.28万 Wetland Seasons Bay别墅近928万售出

一手市场销情持续，其中恒基牵头，伙拍希慎、帝国及市建局合作发展的红磡首岸第4期于昨日连沽2伙2房户，合共套现1,520万。是次成交单位包括5座29楼B室，面积338方呎，成交价771.68万，呎价约22,831元；另外一伙为5座9楼F室，面积341方呎，以748.32万售出，呎价约21,945元。项目由上月开售至今已成功售出80伙，套现逾6亿。

映筑2房698.87万成交

集团与市建局合作发展的长沙湾映筑同样录有新成交，售出单位为21楼F室，面积322方呎，2房间隔，成交价698.87万，呎价21,704元。

新地天水围Wetland Seasons Bay 2期招标售出别墅RV2 1楼C室，面积757方呎，3房1套连储物室及工作间套设计，以927.96万售出，呎价12258元。

沄璟逾1246万售出

华润置地（海外）及保利置业合作发展的启德沄璟标售3A座11楼B室，面积554方呎，2房连储物房设计，造价1,246.5万，呎价22,500元。