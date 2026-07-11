柏傲庄III三房大宅逾2083万成交 买家钟情交通四通八达

新世界与港铁合作发展的沙田大围站上盖项目柏傲庄III近期销情持续，项目昨日以逾2,083万售出3房大宅，呎价2.56万，过去一周共沽6伙，套现逾1.3亿。

柏傲庄III昨日以招标形式售出8B座46楼C室，面积814方呎，采3房连套房加储物房设计，享开扬内园景致，售价2,083.8万，呎价25,600元。据了解，买家表示比较各区多个新盘后，最后钟情项目位处港铁大围站上盖，交通四通八达，设大型商场，市场十分罕有，故斥资入市。

项目过去一周售出6伙

项目过去一周合共售出6伙，另外5伙面积介乎310至998方呎，涵盖1房及3房户型，造价最高为1A座39楼B室，面积998方呎，以3,183.6万售出，呎价31,900元；另外4伙成交价介乎863.9万至2,465.1万，呎价24,501至27,868元。

另外，集团同系伙拍远东合作发展的启德柏蔚森亦录新成交，售出为2座17楼A室，面积448方呎，2房1套设计，成交价968.4万，呎价21,616元。柏蔚森系列自现楼以来已成功售出306伙，套现逾24亿，而自开售以来则累计售出943伙，套现逾69亿。

