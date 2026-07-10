市建九龙城启德道项目申增加住用楼面 伙数992个

曾流标的市建局九龙城启德道及沙浦道项目，最新向城规会申请将住宅地积比上限由7.5倍放宽至8倍，高限由120米增加至140米，兴建992伙住宅单位，较原有方案增加22%，可建总楼面约456,996方呎，以增加发展的灵活性及市场吸引力。

项目地盘面积约57,125方呎，申请将住宅地积比率由7.5倍，放宽至8倍发展，而最高总地积比率维持在9倍，并将建筑物高度限制由主水平基准以上 120米放宽至140米，以兴建2幢高37层，另有2层地库的综合楼宇，合共提供992伙，对比原有方案的810伙，增加182伙或22.5%，涉及可建总楼面约456,996方呎。

由于住宅楼面增加，令商业楼面由86,413方呎，减少29,288方呎或33.9%，至约57,125方呎，导致商舖部份减至剩地面1层；市建局指，主要涉及楼上商舖数目，不影响地面街舖，而且有关调整是回应去年项目发展促进服务收到的市场意见。

另外，项目亦对地库设计作出调整，由原本5层地库削至2层地库，最新将2层的停车场移至地面，令平台由3层增加至5层，合共提供总数336个的停车位数目，包括106个私家车车位，13个电单车车位，以及217个公众停车场，对比原有方案的300个公众停车场减少27.7%。