葵涌全幢工厦被接管 总楼面12万方呎

曾由中国奥园持有的葵涌全幢工厦，世邦魏理仕已获接管人委任为独家代理，以公开招标形式出售该物业，该项目位于国瑞路57至59号全幢大厦，地盘面积约13600平方呎，总建筑面积高达约12万平方呎。大厦设有专属上落客区及超过50个停车位，属区内罕有的大型放售项目，截标日期为2026年8月18日。

获批工厦活化计划

该工厦活化灵活性高，由于物业已获批「工厦活化计划1.0」特别豁免，用途广泛，可作教育机构、办公室、学校及商舖与服务行业，极具发展弹性。

该厦四面均设有面向区内主要道路的招牌位置，具备极高品牌展示价值，对寻求企业总部的买家具吸引力。另外，该项目亦邻近多条主要干道，15分钟内可达葵青货柜码头，约30分钟车程直达机场及中环核心商业区。

市场上极为罕有

世邦魏理仕香港资本市场部主管及执行董事甄浚岷表示，葵涌作为物流枢纽，全幢工厦向来受市场关注。此项目具备规模、活化弹性及充足车位，在市场上极为罕有。

此外，物业由接管人出售，有助买家在清晰及具透明度的机制下落实交易。

世邦魏理仕香港资本市场部董事余振宇表示，该项目可受惠于工厦活化政策所带来的多元用途发展潜力，对于希望建立企业总部、自用营运据点或进行长线资产重整的买家而言，相当合适。