观塘海景商厦12年蚀59% 「工厦贵过甲厦」成市场奇景

观塘海滨道一个甲厦单位蚀让个案，建筑面积高达18972方呎，坐拥一线海景，刚以约1.04亿易手，呎价低见5487元。原业主内地商人，持货12年亏让逾1.5亿，幅度高达59%。

观塘甲厦1.04亿售 12年惨蚀59%

观塘海滨道181号one harbour square21楼1至3室，以1.04亿易手，呎价5487元，翻查资料，原业主为一名内地商人，于12年前楼市高峰期以逾2.56亿一手购入。持货至今，帐面疯狂亏让逾1.526亿，物业在12年间贬值幅度高达59%。反映出过去高溢价买入甲厦的内地资金，正面临巨大套现或止蚀压力，亦见商厦市场「去泡沫化」过程剧烈。「接货」的新买家为本地实力港商，背景为从事找换店业务，反映出资金正从传统投资客手中，流向具有实际营运及现金流支持的买家。

黄竹坑南汇广场大面积楼面，成交呎价低见2600元。

近日黄竹坑区内亦录大面积甲厦单位，成交呎价低见2600元，重返30年前水平。过去几年随着港铁南港岛线通车，炒得火热的黄竹坑「商厦群」，如今在甲厦供应过剩、在家工作（WFH）文化及经济转型多重打击下，防线告失守。

律师楼购柴湾细价工厦

正当甲厦造价「跌入泥沼」，市区工厦细单位却展现出惊人承接力。近日柴湾工业城二期一个中低层单位，就以约660万卖出，呎价达3727元，「工厦贵过商厦」成为市场奇景。

柴湾工业城二期细单位，成交呎价3727元。

中原（工商舖）梁锦和表示，该成交为柴湾工业城二期6楼10室，面积约1771方呎，以约660万易手，平均呎价达3727元，属市价水平。新买家为梁浩然律师事务所，预计有机会自用单位。这反映出，「细细件」工厦造价，跑赢黄竹坑高格调办公室。