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卖地计划｜政府今季推一幅住宅地 何文田佛光街地皮涉250伙

楼市动向
更新时间：16:40 2026-07-10 HKT
发布时间：15:09 2026-07-10 HKT

发展局公布本财政年度第二季（7至9月）卖地计划，发展局局长宁汉豪表示，将会推出1幅土地，何文田佛光街住宅地，预计合共兴建250个单位，发展商须提供社福设施。由于地皮位处成熟地区，周边设施齐全，同时近港铁何文田站，料会受市场欢迎。

「一铁一局」续有住宅项目推出

另外，「一铁一局」继续有住宅项目推出，共2个项目推出，涉及6710伙；包括港铁推出屯门16区项目，提供5510伙；市建局推出红磡庇利街/浙江街项目，提供约1200伙。连同私人发展项目，预计有3个项目完成契约修订，共提供约90伙；换言之，来自不同来源土地供应，料本季可提供10190伙。总结政府今个财政年度首2季合共提供约12430伙，接近全年私人房屋供应目标约1.26万伙，意味全年供应好快达标，料年底会超标。

发展局局长宁汉豪表示，将会推出1幅土地，何文田佛光街住宅地，预计合共兴建250个单位，须要提供社福设施。
发展局局长宁汉豪表示，将会推出1幅土地，何文田佛光街住宅地，预计合共兴建250个单位，须要提供社福设施。

至于卖地表有3幅洪水桥片区发展住宅地，涉及3210伙，去年底推出招标，在上周已截收2份标书，目标最迟8月底批出标书，有关供应将纳入本财年第二季度来自政府卖地供应。

上季以16.27亿元批出东涌106A区住宅地

政府上季以16.27亿元批出东涌106A区住宅地，每呎楼面地价3,052元，成交价较去年2月份的邻近106B区高出1倍。中标者安保工程，料发展为私人住宅单位。

相关文章：安保工程16.27亿夺东涌住宅地 险胜次高标价约1%

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