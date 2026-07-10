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卖地计划｜发展局宁汉豪下午公布第三季卖地计划 上季东涌住宅地逾16亿批出

楼市动向
更新时间：15:09 2026-07-10 HKT
发布时间：15:09 2026-07-10 HKT

发展局局长宁汉豪将于今日（10日）下午4时30分就2026年7月至9月卖地计划会见传媒。

政府上季以16.27亿元批出东涌106A区住宅地，每呎楼面地价3,052元，成交价较去年2月份的邻近106B区高出1倍。中标者安保工程，料发展为私人住宅单位。

相关文章：安保工程16.27亿夺东涌住宅地 险胜次高标价约1%

政府本财年卖地计划包括9幅住宅用地，合共提供6650个单位，除东涌106A区地外，政府早前亦已就洪水桥片区内3幅住宅地皮，连同3幅产业地皮一并截标。至于卖地表内可推出的其余5幅用地，包括两幅沙田石门地皮、清水湾道项目、赤柱环角道及何文田佛光街地皮，每个项目可建单位数目均不足1000伙。

相关文章：卖地计划｜政府推9幅住宅地 涉6650伙 3幅来自洪水桥 首季推港铁屯门16区2期

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