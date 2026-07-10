专才惊迟租失盘 VR睇楼1.85万元预租鲗鱼涌The Holborn 1房户

踏入租赁旺季，录不少专才及内地生租赁个案。中原地产逸涛湾分行副区域营业董事陈凯超表示，分行新近促成鲗鱼涌The Holborn 租赁成交，单位为B座中高层B5室，实用面积255平方呎，采1房间隔，向西南享开扬景致，由于单位仍有现租客居住，无法安排实地睇楼，最终仍成功以1.85万元租出，折合实用呎租约72.5元。

业主享3.5厘租金回报

陈凯超表示，新租客为专才人士，已于区内物色高层租盘一段时间。原本属意单位「交吉」后才实地参观，但有见同区租盘去货速度飞快，担心稍慢一步便会错失心水户，最终在经纪建议下，透过中原VR视像睇楼后便即时拍板承租。

据了解，上址业主于2023年以642万元入市，持货3年，是次租约成功做到「无缝接轨」，业主可享高达3.5厘之租金回报。

内地生承租Kennedy 38开放式户

中原地产西半山明德山分行高级资深分区营业董事欧阳嘉俊表示，坚尼地城Kennedy 38近期租务成交络绎不绝，分行新近促成项目高层H室租赁成交，单位实用面积228平方呎，属开放式间隔，向东南，望市景及翠绿山景。月租叫价2.2万元，最终以2.15万元租出，平均实用呎租94.3元

业主现享3.5厘租金回报

欧阳嘉俊表示，新租客为内地研究生，心仪屋苑地理位置优越，邻近港铁站及港大校园，遂决定以年付方式承租上址。据悉，业主于今年3月以733万元买入单位，收楼后迅速租出，现可享逾3.5厘租金回报。