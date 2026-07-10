Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

专才惊迟租失盘 VR睇楼1.85万元预租鲗鱼涌The Holborn 1房户

楼市动向
更新时间：14:45 2026-07-10 HKT
发布时间：14:45 2026-07-10 HKT

踏入租赁旺季，录不少专才及内地生租赁个案。中原地产逸涛湾分行副区域营业董事陈凯超表示，分行新近促成鲗鱼涌The Holborn 租赁成交，单位为B座中高层B5室，实用面积255平方呎，采1房间隔，向西南享开扬景致，由于单位仍有现租客居住，无法安排实地睇楼，最终仍成功以1.85万元租出，折合实用呎租约72.5元。

业主享3.5厘租金回报

陈凯超表示，新租客为专才人士，已于区内物色高层租盘一段时间。原本属意单位「交吉」后才实地参观，但有见同区租盘去货速度飞快，担心稍慢一步便会错失心水户，最终在经纪建议下，透过中原VR视像睇楼后便即时拍板承租。

据了解，上址业主于2023年以642万元入市，持货3年，是次租约成功做到「无缝接轨」，业主可享高达3.5厘之租金回报。

内地生承租Kennedy 38开放式户

中原地产西半山明德山分行高级资深分区营业董事欧阳嘉俊表示，坚尼地城Kennedy 38近期租务成交络绎不绝，分行新近促成项目高层H室租赁成交，单位实用面积228平方呎，属开放式间隔，向东南，望市景及翠绿山景。月租叫价2.2万元，最终以2.15万元租出，平均实用呎租94.3元

业主现享3.5厘租金回报

欧阳嘉俊表示，新租客为内地研究生，心仪屋苑地理位置优越，邻近港铁站及港大校园，遂决定以年付方式承租上址。据悉，业主于今年3月以733万元买入单位，收楼后迅速租出，现可享逾3.5厘租金回报。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
居屋、绿置居、白居二2025｜ 搅珠结果出炉 即睇首10个号码
社会
6小时前
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史 网民翻狂躁黑历史
01:30
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史
影视圈
4小时前
港男首战赌场赢$1400变狂倒$38万落海 输身家后崩溃做一事 友人叹：唔好唔信邪｜Juicy叮
赢$1400变狂倒$38万落海 港男首战赌场输身家后崩溃做一事 友人叹：唔好唔信邪｜Juicy叮
时事热话
5小时前
乐易玲生日失窃事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行踪曝光返乡寻根认祖 疑被邵氏与TVB官网除名
乐易玲生日失窃事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行踪曝光返乡寻根认祖 疑被邵氏与TVB官网除名
影视圈
18小时前
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
时尚购物
2026-07-09 15:10 HKT
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！ 网民惊呼：我信但做不到
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！网民惊呼：我信但做不到
保健养生
2026-07-09 13:00 HKT
苗侨伟与仔女合体于加拿大睇世界杯 苗彤骚S形曲线野性诱人 苗俊复制父神颜高大威猛
苗侨伟与仔女合体于加拿大睇世界杯 苗彤骚S形曲线野性诱人 苗俊复制父神颜高大威猛
影视圈
7小时前
车Cam直击│中九龙绕道拖头自炒撞墙 预制组件堕下 毁烂10米管道墙
00:31
车Cam直击│中九龙绕道拖头自炒撞墙 预制组件堕下 毁烂10米管道墙
突发
1小时前
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
旅游
4小时前
大律师关百安涉醉酒驾驶撞伤人，被控醉驾及危驾致他人受严重伤害罪。
00:54
涉年初沙田醉驾酿一伤 大律师关百安被控危驾致重伤等2罪 准保释至8月待转介区院
社会
6小时前